Lovv representerer Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya»

Lovv, en norsk artist, har vunnet Melodi Grand Prix og er klar til å representere Norge i Eurovision Song Contest med låta «Ya Ya Ya». Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai.

Torsdag er det planlagt for den andre semifinalen i sangkonkurransen, hvor han skal kjempe om en plass i den store finalen i Wien lørdag 16. mai. I forkant av Eurovision har Lovvs bidrag fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, hvor flere mener bidraget minner om italienske Måneskin som vant Eurovision i 2021.

"Jeg elsker ham selv om han er en copycat", skriver en under en video av Lovv publisert på Eurovisions offisielle Tiktok-konto. Flere liknende kommentarer er også å finne





Norges delegasjon mottok advarsel om for mye og for lang seksuell oppførselDen europeiske kringkastingsunionen (EBU), som arrangerer Eurovision, advarte Norge om at artistenes sceneshow må tones ned for å unngå overstridende seksuelle skildringer. Norge representeres av Jonas Lovv med låten 'YA YA YA'.

Eurovision Song Contest 2026 i Wien – Norge med Jonas LovvEurovision 2026 arrangeres i Wiener Stadthalle, Østerrike, som vert etter seieren i 2025. Norge er med i andre semifinale 14. mai med Jonas Lovv og låten “YA YA YA”. Konkurransen har 35 deltagende land, hvor fem er direkte kvalifisert (Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia). Boikott av Israel preger debatten, og flere land har trukket seg. Finalen avholdes 16. mai med 25 land i finalen.

Lovvs norsk deltakelse i Eurovision 2023: Struggles, comparisons, and optimism ahead of the big nightJonas Holvik-Lund, better known as Lovv, is heading to the Eurovision Song Contest 2023 in Vienna with his song 'Ya Ya Ya'. Despite his impressive victory in the Melodi Grand Prix, he is facing questions about his chances and comparisons with previous winners. Many fans believe there are similarities between Lovv's performance style and the winning act in 2021, May Hiep Mai from Måneskin.

