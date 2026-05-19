LSK Kvinner-spiller Tonje Erikstein får bedre oppfølging etter spontanabort

LSK Kvinner-profil Tonje Erikstein (31) ønsket seg bedre oppfølging etter spontanabort. Nå oppfylles ønsket. Etter to spontanaborter på kort tid i fjor, er LSK Kvinner-spiller Tonje Erikstein nå omtrent seks måneder på vei og venter en datter i august. 31-åringen satt igjen med et klart budskap etter opplevelsene: – Jeg skulle ønske det var et system som kunne plukke opp disse tingene og hjelpe både spiller og klubb med hvordan man håndterer en slik situasjon.

Nå innføres det gratis tilgang til gynekolog for alle spillere i Toppserien gjennom Nørs – Norges største app for kvinnehelse. Nørs er i dag anbefalt av helsestasjoner, jordmødre og leger over hele landet. Totalt har over 250.000 kvinner brukt gratis-appen gjennom syklus, graviditet, barseltid og småbarnsfase. Peter Gulliksen, administrerende direktør i Nørs, forteller at tilbudet skal testes først for toppfotballen, deretter skal det gis denne muligheten til alle kvinner som bruker Nørs.

De som i dag bruker Nørs til syklussporing eller gjennom svangerskapet, har allerede mulighet til å chatte med jordmor og helsesykepleier direkte i appen. Gynekologer fra C-medical, en av Nørs' faste fagpartnere, skal bidra med fagkompetanse i den nye gynekologtjenesten. Madeleine Engen, lege og grunnlegger av C-medical Kvinnehelse, mener at tilgang på gynekolog er viktig for alle kvinner, men dessverre opplever mange lange ventelister og mye usikkerhet når behovet melder seg.

Marianne Solheim, daglig leder i Toppfotball Kvinner, håper tiltaket senker terskelen for å søke veiledning, stille spørsmål og sikre bedre oppfølging av spillere med behov for det





