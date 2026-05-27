Lucas (2) funnet i skogen: Familien reiser hjem til Romania

Etter en intens leteaksjon ble to år gamle Lucas funnet i skogen i Sverige. Familien velger å returnere til Romania på grunn av utrygghet.

To år gamle Lucas forsvant fra familiens hus i det lille samfunnet Nyåker i Ångermanland i Sverige søndag morgen klokka 10. Familien, som opprinnelig er fra Romania , hadde vært i Sverige i tre uker på tidspunktet for forsvinningen.

Lucas var sammen med foreldrene og sin ett år gamle lillesøster. Bestemor Alina (35) fortalte til Expressen at det hadde vært mistenkelige biler som tok bilder av huset og sto parkert utenfor i dagene før Lucas forsvant. En av bilene ble senere identifisert som tilhørende en mann som besøkte en grav på kirkegården i nærheten, men familien var likevel bekymret for at forsvinningen kunne ha en sammenheng med bilen.

Politiet anmeldte hendelsen, men mistenker ikke at det har blitt begått noen forbrytelse. Likevel føler familien seg utrygg. Søket etter Lucas varte i over 13 timer og involverte både politi og frivillige. Det ble gjennomsøkt store skogsområder rundt huset.

Lykkeligvis ble Lucas funnet i skogen av en mann ved navn Anders Evenson. Familien ble overveldet av glede og lettelse. Lucas var uskadd og ble brakt til sykehus for sjekk, men mandag kom han hjem. Bestefar Neculai uttrykte stor takknemlighet til Anders og planlegger å møte ham personlig for å takke ham.

Neculai forteller at Lucas foreldre, Narcis og moren, ikke føler seg trygge i Sverige etter hendelsen. De er bekymret for at noe lignende kan skje igjen, og derfor har de bestemt seg for å returnere til Romania. Hjemme i Romania har de et høyt gjerde og kameraer, noe som gir dem en følelse av sikkerhet. Familien har vært i Sverige av og på de siste 14 årene.

De har tatt strøjobber eller forsørget seg ved å tigge. Lucas' bestefar Neculai sier at han er snekker og at han og Lucas' far Narcis skulle starte et selskap og jobbe i byggebransjen. Nå reiser de tilbake til Romania med bil. Besteforeldrene kjører den unge familien ned, men vil selv returnere til Sverige.

Neculai understreker at de er spesielt takknemlige for Anders som fant gutten deres. Lucas' foreldre snakker ikke så godt svensk, så det har vært bestemoren og bestefaren som har uttalt seg på vegne av familien. Denne hendelsen har satt dype spor, og familien håper å finne trygghet i Romania. De håper at Lucas etter hvert vil glemme den skremmende opplevelsen, men foreløpig er de redde for å bli i Sverige.

Bestefaren legger til at de aldri har opplevd noe lignende før, og at de nå vil prioritere familiens sikkerhet over alt annet





