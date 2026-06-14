Lucas Paquetá får hard kritikk etter svak Brasil-omgang mot Marokko

Brasils Lucas Paquetá ble tatt av banen etter en svak førsteomgang mot Marokko. Svenske eksperter var nådeløse i kritikken, og lagkamerat Bruno Guimarães innrømmer at laget ikke spilte godt.

Lucas Paquetá , den tidligere Premier League-stjernen, hadde en svært skuffende opptreden da Brasil spilte uavgjort mot Marokko i en internasjonal vennskapskamp natt til i dag.

Paquetá, som for tiden spiller for West Ham, mistet ballen gang på gang i første omgang, noe som førte til harde reaksjoner fra svenske fotballeksperter i pausesendingen på SVT. Behrang Safari uttalte at Paquetá var helt borte, mens Bojan Djordjic gikk enda lenger og sa at han trodde Paquetá var full i 45 minutter. Brasil-sjef Carlo Ancelotti så seg nødt til å ta ham av banen etter 61 minutter, et tydelig tegn på misnøye med prestasjonen.

Etter kampen tok lagkamerat Bruno Guimarães selvkritikk og pekte på Brasils førsteomgang som et hovedproblem. Vi burde ha spilt bedre i første omgang, sa Guimarães. Vi bommet på mange pasninger, noe vi vanligvis ikke gjør. Vi spilte ikke bra, men vi scoret et mål, og etter det spilte vi bedre.

Han la til at Marokko var flinke til å utnytte brasilianernes feil, spesielt på kontringer. Marokko viste seg å være en tøff motstander, og Brasil slet med å henge med i perioder. NRK-kommentator Patrick Rowlands kommenterte tidlig i kampen at Brasil syntes dette var ubehagelig, og at Marokko var et mye bedre lag enn Brasil hadde forestilt seg. Dette er nok et eksempel på Brasils problemer i internasjonal fotball de siste årene.

Til tross for å være den mestvinnende nasjonen i VM-sammenheng med fem titler, har laget slitt etter gullet i 2002. Med spillere som Paquetá underpresterer, og et lag som ikke klarer å spille opp til forventningene, står Brasil overfor en utfordring. Neste oppgave for Brasil er Haiti, mens Marokko møter Skottland.

Det blir spennende å se om Brasil kan rette opp inntrykket etter denne svake opptredenen, og om Paquetá kan finne tilbake til formen som gjorde ham til en av de mest lovende spillerne i Premier League





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