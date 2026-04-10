Luftangrep i Libanon: Nettundervisning forvandlet til mareritt

En universitetsforelesning i Libanon ble brått avbrutt av et luftangrep. Studentene, som var i nettundervisning på grunn av krigen, ble vitne til et massivt angrep fra Israel. Hendelsen understreker den dramatiske situasjonen i landet.

“Hører dere meg, damer?” spør universitetslektoren sine studenter. Det er midt på dagen, onsdag denne uken i Libanon . Studentene er nødt til å ha nettundervisning fordi krigen har gjort det vanskelig og farlig å samles på skolen. En av de mest aktive studentene slår på høyttaleren for å bekrefte: “Ja, jeg hører deg.” Samtidig som mikrofonen på laptopen hennes er på, kan alle medstudentene som er pålogget høre en annen høy, skjærende lyd som nærmer seg raskt.

Så smeller det, og studenten skriker. “Mamma!” Se og hør øyeblikket, som VG har fått tilsendt av foreleseren. Hva skjedde egentlig? Skriket til studenten var bare ett av svært mange skrik over hele Libanon i samme øyeblikk. For et historisk og massivt angrep utspilte seg på mange steder samtidig. Bare noen timer etter at våpenhvilen mellom USA/Israel og Iran ble kjent, iverksatte Israel en operasjon de på forhånd hadde gitt navnet “Operation Eternal darkness”. Luftangrepet besto av 50 krigsfly og 160 angrep gjennomført på ti minutter. Ifølge Israel var målene den Iran-støttede Hizbollah-militsen, som de har vært i aktiv krig med gjennom hele storkrigen mellom USA, Israel og Iran. Mange av områdene som ble bombet var svært tettbygde områder. Aller hardest rammet ble hovedstaden Beirut. Det var der studenten i nettforelesningen befant seg. Et israelsk missil traff en bygning rett ved siden av hjemmet hennes. Hun ropte umiddelbart på moren, som var i leiligheten sammen med henne. – Denne ene studenten er en av de mest aktive og ivrige i klassen, hun svarer alltid raskt, noe hun også gjorde denne gangen, sier foreleseren i et intervju med VG. Hun ønsker at navnet hennes og navnet på skolen der hun underviser skal anonymiseres, av sikkerhetshensyn. Hun forteller videre hva som raste gjennom hodet hennes i det øyeblikket hun forsto at eleven var i en livsfarlig situasjon: – Da jeg hørte angrepet og skriket forble jeg stille. Jeg var totalt i sjokk, jeg ble helt stiv. Det var sjokkerende, sier hun. “Doktor, de angrep nær oss, jeg må gå” sa eleven etter en stund. Timen ble, naturlig nok, avsluttet. – Mange av studentene er allerede på flukt, de har måttet flykte fra hjemmene sine og lever i usikkerhet. Nettundervisning er jo også krevende under slike forhold. Og så skjer et slikt angrep. Det er surrealistisk, sier hun. Libanon er nå inne i avgjørende timer. Siden 7. oktober 2023 har det libanesiske folket blitt dratt inn i den regionale storkrigen, da Hizbollah skjøt missiler inn i Israel, som respons på Israels bombing av Gaza. En skjør, og ofte brutt, våpenhvile ble inngått høsten 2024. Etter Iran-krigen startet i slutten av februar i år, skjøt Hizbollah igjen missiler inn i Israel. Israels motsvar har vært massivt og brutalt. Over 1500 mennesker er drept, og Sør-Libanon er invadert av Israel. Bare i onsdagens angrep ble over 300 mennesker drept og over 1000 ble skadet. Denne helgen skal USA og Iran etter planen forhandle. Iran har sagt at et ufravikelig krav er at Israel også stopper angrepene i Libanon. Libanons utslitte befolkning holder pusten. Situasjonen i Libanon er svært prekær, og befolkningen lider under de pågående konfliktene. Nettundervisningen, som skulle være et trygt rom for studentene, blir også rammet av konfliktene. Læreren uttrykker sin bekymring og sjokk over angrepet. Studentens reaksjon og den umiddelbare responsen viser den dramatiske virkeligheten krigen skaper for sivile. De mange skadde og drepte understreker konfliktenes humanitære konsekvenser. USAs og Irans kommende forhandlinger gir håp om en mulig løsning, men spenningen er høy, og fremtiden for Libanon er usikker. Konflikten fortsetter å eskalere, med voldshandlinger som påvirker det daglige livet for befolkningen. Israels angrep, spesielt mot tettbygde områder, har ført til store ødeleggelser og tap av menneskeliv. Internasjonal bekymring øker, og det er et press for å finne en varig fredsløsning i regionen. Hizbollahs handlinger, og Israels svar, har skapt en ond sirkel av vold som rammer sivile hardest. Våpenhvilen er skjør, og fremtiden i Libanon er usikker, mens befolkningen lever i frykt og usikkerhet. Forhandlingene mellom USA og Iran, kombinert med krav om at Israel stopper angrepene, gir et glimt av håp, men utfordringene er enorme





Midtøsten-ekspert: Libanon-strid kan velte våpenhvilen– Hvis Israel fortsetter å bombe i Libanon tror jeg Iran bryter våpenhvilen, sier Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad.

Midtøsten-ekspert: Libanon-strid kan velte våpenhvilen– Hvis Israel fortsetter å bombe i Libanon tror jeg Iran bryter våpenhvilen, sier Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad.

