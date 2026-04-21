Lufthansa kutter 20.000 flyvninger grunnet galopperende drivstoffpriser

Lufthansa reduserer antallet avganger kraftig for å møte de ekstreme drivstoffutgiftene. Eksperter advarer om at flybilletter vil fortsette å bli dyrere fremover.

Den tyske luftfartsgiganten Lufthansa har nå tatt den drastiske beslutningen om å kansellere hele 20.000 flyvninger i sitt rutenettverk. Dette tiltaket kommer som en direkte konsekvens av de eksplosive prisstigningene på jetdrivstoff, som har satt selskapets økonomiske bærekraft under et massivt press. Ved å fjerne et betydelig antall avganger, håper ledelsen å redusere driftskostnadene og samtidig kutte ut de mest ulønnsomme kortdistanserutene som ikke lenger forsvarer sin plass i dagens kostnadsbilde. Situasjonen illustrerer den dype krisen som preger store deler av den internasjonale luftfarten akkurat nå, hvor marginene forsvinner i takt med at energiprisene setter nye rekorder.

Eksperter i bransjen peker på at flydrivstoffet aldri har opplevd en tilsvarende prisvekst i moderne tid. Før de geopolitiske urolighetene og krigen i Europa inntraff, lå prisen per tonn drivstoff på et stabilt nivå rundt 795 dollar. I ukene som fulgte, skjøt prisen i været og nådde på enkelte markeder svimlende nivåer mellom 1500 og 2000 dollar per tonn. Denne ekstreme økningen tvinger flyselskaper over hele verden til å revurdere sine flåteplaner og ruteoppsett. For passasjerene betyr dette en hverdag preget av færre valgmuligheter, hyppigere kanselleringer og et generelt høyere prisnivå på billetter som er tilgjengelige i markedet.

Luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs er tydelig på hva dette betyr for den jevne forbruker som planlegger reiser frem mot sommerferien. Hans råd til reisende er å sikre seg billetter så raskt som mulig dersom man finner en rute som passer ens behov, da det er svært lite sannsynlig at prisene vil synke med det første. Selskapene er avhengige av hver eneste krone for å opprettholde operasjonell drift, og det er derfor ingen tegn til at de aggressive prisøkningene vil flate ut med det første. Flyindustrien står overfor en av sine tøffeste økonomiske utfordringer i moderne tid, og behovet for streng kostnadskontroll er større enn noen gang før for å unngå røde tall på bunnlinjen.





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lufthansa Flyreiser Drivstoffpriser Luftfart Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

