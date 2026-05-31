Luftsportsulykke på Voss og andre hendelser i regionen

Politiet melder om en luftsportsulykke på Voss og flere andre hendelser i regionen, inkludert en kranglet og beruset mann på Ole Bulls plass, en voldshendelse i Torggaten og en bil som kjørte i fjellveggen i Kinn kommune.

Politiet melder om en luftsportsulykke på Voss . En person er sendt til Voss sykehus i ambulanse etter en ulykke som skal ha skjedd i forbindelse med landing av en paraglider eller speedglider.

Klokken 12.35 melder politiet at ulykken var mindre alvorlig enn først antatt. En mann i 30-årene blir værende på sykehuset inntil videre. Andre hendelser i regionen inkluderer en kranglet og beruset mann på Ole Bulls plass, en voldshendelse i Torggaten og en bil som kjørte i fjellveggen i Kinn kommune. Politiet har også meldt om en brann i enebolig i Jondal og en bilbrann på en parkeringsplass på Litland på Osterøy





Politiets rykk ut, russebussmusikk, basketak, brann og flere hendelser i BergenBergen har vært preget av en rekke hendelser de siste dagene. Politiet har rykket ut etter å ha fått melding om en misfornøyd klient hos NAV som på telefon til en ansatt skal ha truet med å skyte på NAV i Møllendalsveien. Politiet har også rykket ut til mistenkelig båtslep fra Nordåsvatnet. Politiet har fått melding om en gravemaskin som skal ha falt i sjøen ved Rubbestadneset på Bømlo. Det har også blitt loggført 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk fra russebusser. Brannvesenet melder om brann på en arbeidsbenk inne i en garasje. Politiet har en person falt to meter og har mulig brudd i en fot. Torsdag ettermiddag var det markering på Festplassen etter voldshendelsen på 17. mai. Nabohuset er blitt evakuert i tilfelle brannen sprer seg. Politiet har også fått melding om basketak ved en russebuss.

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Politiet innskjerper russebussene i HordnesskogenPolitiet har møte for å vurdere hvordan situasjonen med russebussene skal håndteres videre. Det er loggført 27 tilfeller av forstyrrelse på grunn av høy musikk fra russebusser.

