Luka Modric - fra stjerne til kritikk i femte VM-åpning

Fantastisk debatt rundt Luka Modric før kamp; 70 minutter etter start ble han byttet for mindre begeistret prestasjon i VM-medlemskap, selv om slagkraften og de etterpåkkeringene har presset ham. Med et motivasjonsskiljestykke fra både tidligere Tottenham-spiller og officiell dommer, viste kampen at veteranen også kunne motstå kritikk. Dollvie over de siste faser av kampens land, så The Journal men fellinger og ennå men TableStyle, 4-2 seier fra England til Liu spillerens gudsekap

Det ble mye snakk om Luka Modric før kampstart, men den 40 år gamle kineseren hadde en veldig dårlig kamp i den femte VM-åpningen sin.

Etter å ha kommet fra en strålende sesong i AC Milan ble han byttet før 60 minutter var spilt. En spesialist og tidligere Tottenham-spiller uttalte at det ikke har vært en god kamp fra Modric, som har slitt veldig. Han fulgte med en kraftig oppfordring til kroaten: Nå er det på tide å legge opp. Den 40 år gamle veteranen ønsket naturligvis å imponere i sitt femte verdensmesterskap, men endte heller opp som en slags syndebukk.

Modric var på etterskudd i åpningen og etter kort tid i den første omgangen laget han straffespark til engelskmennene da han felte Arsenals Noni Madueke innenfor sekstenmeteren. Harry Kane var mannen som skulle sende England til seier, men hadde likevel behov for to forsøk før han satte ballen i nettet. Kommentatoren fra TV 2 fant også klarhet i budskapet når hoveddommer Clement Turpin blåste av for full tid. Han beskrev at Modric så ut som sine 40 år ved kampslut.

Tidligere England-keeper Paul Robinson var aldri i tvil om at straffesparket skulle stå. En klar straffeløsning til England ble bekreftet da keeperen ble i hård løp. Modric hadde ryggen mot Madueke og var ikke klar over at han var på vei mot keeperen. Dommeren hadde helt rett i sin vurdering.

Kroatia kom likevel tilbake i kampen ved to anledninger. Først med en egenskår av Martin Baturina. Deretter, i overskudd rett før pause, et flott mål fra Petar Musa. England ble likevel for sterke i andre omgang, og Thomas Tuchelsmenn med Jude Bellingham og Marcus Rashford i spissen sikret en solid 4-2 seier i deres første VM-kamp.

Fotball åpent om Modric sin uviktige performance i en av verdens største arenaer. Kampen viste hvordan en spiller selv i 40-årene kan møte både press og kritikk. Til tross for høy profil og god form tidligere år, var campen et eksempel på vanskeligheter med å levere under de høyeste kravene. Evalueringer vil sannsynligvis komme, men kompetansen til Modric i tidligere år er fortsatt bredt ansett. Premier League, verdensmesterskap, England, Lavendor, Mesterendring, Longprosesutvikling, Inom ishopptradisjon og Regenerert\





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