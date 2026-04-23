LVMH-sjef advarer om global krise: Fremtiden avhenger av Midtøsten

Bernard Arnault, LVMH-sjef, uttrykker bekymring for den alvorlige krisen i Midtøsten og advarer om at en langvarig konflikt kan føre til en global katastrofe med alvorlige økonomiske konsekvenser. Selskapet rapporterte svakere enn forventet vekst i første kvartal, og aksjekursen har falt betydelig.

LVMH -sjef og styreleder Bernard Arnault har kommet med en alvorlig advarsel om at luksusvarekonsernets fremtidige vekst er direkte knyttet til utviklingen i Midtøsten . I en uttalelse understreket Arnault den prekære situasjonen i regionen, og beskrev den som en svært alvorlig og uforutsigbar krise.

Han påpekte at selv om LVMH har potensial til å komme tilbake på vekstsporet i løpet av året, forutsetter dette at konflikten mellom USA og Israel og Iran ikke eskalerer og drar ut i tid. Arnault uttrykte bekymring for at en langvarig konflikt kan utløse en global katastrofe med alvorlige og negative økonomiske konsekvenser. Han malte et dystert bilde av en potensiell krise som vil ramme verdensøkonomien hardt.

Arnaults uttalelser kommer etter en periode med utfordringer for luksusvaresektoren, og før krigen i Midtøsten brøt ut. Han ser likevel et håp om at alle LVMHs virksomhetsområder – inkludert mote, håndvesker, hoteller og eksklusiv brennevin – kan gjenvinne momentum dersom situasjonen stabiliseres. Til tross for den geopolitiske usikkerheten, presenterte LVMH nylig sine resultater for første kvartal, som viste en omsetning på 19,1 milliarder euro, justert for valuta og oppkjøp.

Dette representerer en organisk vekst på én prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men resultatet var svakere enn analytikernes forventninger. Spesielt merkbart var nedgangen i salget av mote- og lærvarer, som falt med 2 prosent til 9,24 milliarder euro. Salget i enkelte kjøpesentre i Midtøsten opplevde et dramatisk fall på opptil 70 prosent i begynnelsen av mars, umiddelbart etter at konflikten intensiverte. Finansdirektør Cécile Cabanis understreket at situasjonen i Midtøsten har hatt en direkte og negativ innvirkning på salget.

LVMH-aksjen har opplevd en betydelig nedgang på Paris-børsen, med et fall på 26 prosent hittil i år. Konkurrenter som Kering, Hermès og Richemont har også registrert tosifrede fall i aksjekursen. Dette indikerer at hele luksusvaresektoren er sårbar for den geopolitiske usikkerheten. Arnault selv er Europas rikeste person, med en formue estimert til nesten 150 milliarder dollar, og rangerer som nummer ti på listen over verdens rikeste, bak ni amerikanere, med Elon Musk på topp.

Bernard Arnault har signalisert at han ønsker å fortsette som LVMH-konsernets leder i ytterligere ti år, men aksjonærene har begynt å etterspørre klarhet rundt arvefølgen og hvem som skal overta etter ham. Dette spørsmålet har blitt stadig mer presserende ettersom Arnault nærmer seg pensjonsalder. Samtidig har det blitt rapportert om Arnaults tette forhold til tidligere USAs president Donald Trump, som de to har kjent siden 1980-tallet da de begge var aktive i eiendomsbransjen i New York.

Arnault var til stede under Trumps innsettelsesseremoni i 2017, noe som har skapt oppmerksomhet og spekulasjoner om hans politiske tilknytninger. Financial Times har fremhevet dette forholdet som et viktig aspekt ved Arnaults forretningsstrategi og hans evne til å navigere i et komplekst politisk landskap. Den nåværende situasjonen krever en forsiktig tilnærming fra LVMH, og selskapet må være forberedt på å tilpasse seg raskt endrede forhold i Midtøsten og globalt.

Arnaults advarsel understreker viktigheten av geopolitisk stabilitet for luksusvaresektoren, og viser at selv de mest robuste selskapene er sårbare for uforutsette hendelser





