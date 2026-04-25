Lyrid-meteorsvermen når sitt høydepunkt i natt – Slik kan du se den

Årets Lyrid-meteorsverm forventes å nå sitt klimaks i natt. Mens snøbyger vil dekke store deler av Nord-Norge, er det gode muligheter for å se regnet fra Sør-Norge. Her er tips for å få med deg himmelfenomenet.

Årets Lyrid-meteorsverm når sitt klimaks i natt, og byr på et spektakulært himmelfenomen for de som befinner seg på steder med klar himmel. Ifølge Aftonbladet forventes den mest intense aktiviteten mellom klokken 02:00 og 03:00.

Lyridene er en årlig hendelse som oppstår når jorden passerer gjennom restene av kometen Thatcher. Dette resulterer i at små partikler, også kjent som meteoroider, brenner opp i atmosfæren og skaper de lysende strekene vi kjenner som meteorer, eller stjerneskudd. Under optimale forhold, det vil si mørk og klar himmel, kan man observere mellom ti og tjue meteorer per time.

Det interessante er at dette fenomenet er globalt, og synlig fra de fleste steder på jorden, forutsatt at atmosfæriske forhold tillater det. Dessverre er ikke alle deler av Norge like heldige når det gjelder værforholdene. Vibeke Thynes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, melder om utfordrende forhold for meteorobservasjon i store deler av landet. Hun opplyser at nesten alle områder nord for Dovre vil være dekket av snøbyger i natt, noe som vil hindre sikten til himmelen.

Dette betyr at de som bor i Nord-Norge, og store deler av Trøndelag og Innlandet, sannsynligvis vil gå glipp av årets Lyrid-regn. Men det er lys i tunnelen for de som befinner seg lenger sør. Thynes forsikrer at landområdene sør for Dovre er nesten helt skyfrie, og dermed gir gode muligheter for å observere meteorregnet, forutsatt at man befinner seg på et mørkt sted, vekk fra lysforurensning fra byer og tettsteder. Dette inkluderer områder som Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

For å maksimere sjansene for å se meteorene, anbefales det å finne et sted med fri horisont og minimalt med kunstig lys. Peter Linde, leder i Svenska astronomiska sällskapet, understreker viktigheten av tålmodighet. Han anbefaler å sette av minst en time til observasjon, gjerne mens man sitter komfortabelt i en hvilestol. Linde påpeker at selv om man ikke ser en meteor med en gang, er det stor sannsynlighet for å observere en eller flere i løpet av en time.

Han minner også om at det fortsatt er kaldt om natten, og anbefaler å kle seg varmt. Dette inkluderer flere lag med klær, lue, hansker og eventuelt et varmt pledd. For de som er spesielt interessert i å fotografere meteorene, anbefales det å bruke et kamera med lang eksponeringstid og et stativ for å unngå uskarphet. Det er også viktig å velge et sted med minimal lysforurensning for å få best mulig resultat.

Med litt forberedelse og tålmodighet kan årets Lyrid-meteorsverm bli en uforglemmelig opplevelse. Vibeke Thynes avslutter med en oppmuntring: God meteorjakt! Nylig ble en kraftig meteor observert over Sør-Norge, og videoopptak av hendelsen har blitt delt på sosiale medier, noe som viser hvor spektakulære disse himmelfenomenene kan være





