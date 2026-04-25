Lyrid-meteorsvermen når sitt klimaks i natt – Sør-Norge har best sjanse

Årets Lyrid-meteorsverm når sitt høydepunkt i natt. Mens snøbyger truer sikten i nord, har Sør-Norge gode forutsetninger for å observere det spektakulære himmelfenomenet. Meteorologer og astronomer gir tips for å få best mulig opplevelse.

Årets Lyrid-meteorsverm når sitt klimaks i natt, og byr på et spektakulært himmelfenomen for de som befinner seg på steder med klar himmel. Ifølge Aftonbladet forventes den mest intense aktiviteten mellom klokken 02:00 og 03:00.

Lyridene er en årlig hendelse som oppstår når jorden passerer gjennom restene av kometen Thatcher. Dette resulterer i at små partikler, også kjent som meteoroider, brenner opp i atmosfæren og skaper de lysende strekene vi kjenner som meteorer, eller stjerneskudd. Under optimale forhold, det vil si mørk himmel og klar sikt, kan man observere mellom ti og tjue meteorer per time.

Det interessante er at dette fenomenet er globalt, og kan observeres fra nesten hvor som helst i verden, forutsatt at de lokale værforholdene tillater det. Dessverre er ikke værutsiktene like gunstige for hele Norge. Vibeke Thynes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, melder om snøbyger som vil dekke store deler av landet nord for Dovre. Dette vil dessverre redusere sjansene for å observere meteorsvermen i disse områdene.

Men det er håp for de som bor i sør. Thynes forsikrer at landområdene sør for Dovre forventes å ha nesten skyfri himmel, noe som gir gode muligheter for å se meteorregnet, forutsatt at man befinner seg på et mørkt sted, vekk fra lysforurensning fra byer og tettsteder. For å få best mulig opplevelse anbefales det å finne et sted med minimalt med kunstig lys, og la øynene venne seg til mørket.

Jo mørkere det er, desto lettere vil man kunne se de svakere meteorene. Peter Linde, leder i Svenska astronomiska sällskapet, oppfordrer til tålmodighet. Han anbefaler å sette av minst en time til observasjon, gjerne mens man sitter komfortabelt i en hvilestol. Linde understreker også viktigheten av å kle seg varmt, da nettene fortsatt kan være kalde, selv om våren er i anmarsj.

Han påpeker at selv om man ikke ser en meteor med en gang, er det stor sannsynlighet for å observere en eller flere i løpet av en time. Å observere meteorsvermer er en flott måte å koble av og nyte naturens skjønnhet på. Det krever minimalt med utstyr – bare varme klær, en komfortabel sittestilling og en klar himmel. Og husk, selv om du ikke får med deg Lyridene i år, kommer de tilbake hvert år på omtrent samme tid.

En kraftig meteor ble nylig observert over Sør-Norge, og videoen av hendelsen har skapt stor interesse. Dette viser at det alltid er spennende ting å se på himmelen, og at man aldri vet når man vil få oppleve et uforglemmelig himmelfenomen. Så finn frem utstyret, sjekk værmeldingen, og gjør deg klar for en natt med meteorjakt. God jakt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statnett-stopp til nye, store industriprosjekter i nesten hele Nord-NorgeStatnett har innført midlertidig stans i reservasjoner for nettkapasitet til all nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen. Det skal sikre strømforsyningen i området.

Read more »

Fornybar Norge overselger batterieneBatterier er et viktig bidrag, men ingen avgjørende løsning for fremtidens energisystem.

Read more »

Reduserte flyruter og økte billettpriser i Sør-NoregRegjeringa kuttar setekapasiteten på regionale flyruter i Sør-Noreg, spesielt for Florø og Førde, og fjerner kravet om dagsreiser frå Oslo til Vestlandet. Samtidig varslar dei ein prisauke på 20 prosent på flybillettane.

Read more »

Årets bjørkepollensesong har startet: – Den blir kraftig!Bygartner Eirik Espeland trosser allergien for jobben, mens ekspert varsler en kraftig bjørkepollensesong påvirket av klimaendringer.

Read more »

Dobbel skadesmell da Tottenham tok årets første ligaseierDet så lenge bekmørkt ut for Tottenham. Så dukket Joao Palhinha opp og sikret årets første PL-seier.

Read more »

Lyrid-meteorsvermen når sitt høydepunkt i natt – Slik kan du se denÅrets Lyrid-meteorsverm forventes å nå sitt klimaks i natt. Mens snøbyger vil dekke store deler av Nord-Norge, er det gode muligheter for å se regnet fra Sør-Norge. Her er tips for å få med deg himmelfenomenet.

Read more »