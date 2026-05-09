Míchel forlater Girona til fordel for Ajax: En ny æra i Amsterdam

Den spanske treneren Míchel er på vei fra Girona til den nederlandske storklubben Ajax for å lede laget ut av en dyp sportslig krise og gjenopprette klubbens identitet.

Míchel , den spanske treneren som i fem år har vært den drivende kraften bak den bemerkelsesverdige oppstigningen til Girona FC, står nå foran et av sitt livs største profesjonelle sprang.

Gjennom sin tid i den katalanske klubben, som er en del av det mektige City Football Group-nettverket, har Míchel vist en taktisk modenhet og en evne til å utvikle spillere som har fanget oppmerksomheten til de største klubbene i Europa. Spesielt sesongen for tre år siden, da han ledet Girona til en sensasjonell tredjeplass og sikret kvalifisering til Champions League, gjorde ham til et navn som ble nevnt i samme åndedrag som en potensiell etterfølger for Pep Guardiola i Manchester City.

Selv om de siste to sesongene har vært preget av en liten nedgang på tabellen, noe som gjorde ham mindre aktuell for toppjobben i England, har hans rykte som en offensiv og innovativ trener forblitt intakt. I en tid der trenermarkedet er i konstant endring, har Míchel nå sett sitt snitt til å ta steget ut av Spania og inn i en av fotballhistoriens mest tradisjonsrike klubber. Destinasjonen er Amsterdam, og klubben er ingen ringere enn Ajax.

Den nederlandske storklubben, som i tiår var synonymt med totalfotball, et legendarisk ungdomsakademi og dominans på den europeiske scenen, befinner seg nå i en av sine dypeste kriser i moderne tid. Den sportslige nedturen har vært brutal, preget av mislykkede trenerbytter, manglende stabilitet i spillerstallen og en identitetskrise som har rammet klubben hardt.

For øyeblikket ligger Ajax på en skuffende fjerdeplass i Eredivisie, hele 23 poeng bak serieledende PSV Eindhoven, noe som er en uakseptabel posisjon for en klubb med deres ambisjoner. Støtteapparatet har vært i konstant rotasjon, og følelsen av at klubbens DNA har gått tapt, har vært utbredt blant supporterne.

Ledelsen i Ajax har derfor identifisert Míchel som den ideelle profilen for å gjenoppbygge klubben fra grunnen av. Hans filosofi om ballinnehav, aggressivt offensivt spill og evnen til å integrere unge talenter passer perfekt med den historiske identiteten til Ajax, og det er denne synergien som gjør overgangen så attraktiv for begge parter. Ifølge den anerkjente journalisten Fabrizio Romano er avtalen i praksis i boks, og det er nå kun den offisielle kunngjøringen som gjenstår før Míchel offisielt kan presenteres som den nye arkitekten i Amsterdam.

Selv om kontrakten ennå ikke er signert, er forhandlingene på et stadium der det er svært lite som kan stoppe prosessen. For Míchel representerer dette en enorm mulighet til å sette sitt preg på en global gigant og skrive sitt navn inn i fotballhistorien ved å lede Ajax tilbake til toppen av både nederlandsk og europeisk fotball. Samtidig utløser dette en betydelig dominobølge i det europeiske trenerlandskapet.

I Spania forventes det flere bevegelser i klubber som Espanyol, Villarreal, Rayo Vallecano og til og med Real Madrid, mens Girona nå står overfor den vanskelige oppgaven med å finne en erstatter som kan opprettholde det nivået Míchel har etablert. Avgangen hans markerer slutten på en gyllen æra i Girona, men starten på et spennende nytt kapittel i Nederland, hvor blandingen av spansk taktisk finesse og nederlandsk tradisjon kan bli nøkkelen til en ny suksessperiode for de himmelblå





