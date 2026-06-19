Mødrene som sa ja til organdonasjon etter dødsfallet til sine døtre

Mødrene Therese Madsen og Sarah Solheim Hjortland mistet sine døtre altfor tidlig. Og under sorgprosessen, fikk familiene det som både kan være et overraskende og ubehagelig spørsmål for mange. Lill Celine Madsen døde 27. desember som følge av uoppdagede blodpropper i lungene - bare 20 år gammel.

Mødrene Therese Madsen og Sarah Solheim Hjortland mistet sine døtre altfor tidlig. Og under sorgprosessen, fikk familiene det som både kan være et overraskende og ubehagelig spørsmål for mange.

Lill Celine Madsen døde 27. desember som følge av uoppdagede blodpropper i lungene - bare 20 år gammel. Da det ble avklart at den 20 år gamle jenta ikke ville overleve, fikk de nærmeste pårørende den tunge beskjeden. - Midt i den ufattelige sorgen ble vi spurt om Celine skulle eller ville være organdonor. Det var noe vi aldri hadde snakket om, og aldri trodd vi måtte ta stilling til.

- Jeg husker at jeg stod og gråt. Vi hadde akkurat fått beskjeden om at hun ikke ville overleve, så det var en utrolig vanskelig tid. Det er nok også utrolig tøft for de som jobber der. Å gi en dødsbeskjed og rett etter spørre om hun vil redde andres liv kan ikke være lett.

Det var et sjokk samtidig som det ikke var noen tvil. For oss var det så meningsfullt. Vi tenkte at dette ville Céline ha gjort. Hun spredte så mye glede og ville hjulpet andre.

Så vi sa ja med en gang. I september i fjor skjer det samme på nytt i Bergen. Da det var klart at hun ikke hadde noe sjans til å overleve, så fikk vi spørsmålet, forklarer moren. Men vi var ikke i tvil.

Vi bare så på hverandre og sa ja med en gang. - Hvis ikke hun kunne bruke organene sine, så kunne noen andre. Og tanken på at hun kunne hjelpe noen andre, var veldig fin. Det ble viktig for oss at hun kunne hjelpe noen andre.

Også familien Hjortland fikk et personlig brev fra sykehuset noen få måneder senere som betydde enormt mye. Valget til både familien Madsen og familien Hjortland endte opp med å være livsavgjørende for flere. - Bare en måned etter dødsfallet til Linn Cecilie, fikk vi et brev om at hun hadde reddet hele fem mennesker, sier mamma Therese. Jeg husker jeg gråt kjempemasse.

Tenk at hun har vært med på å redde flere liv og å endre andres liv. Også moren til Linea, Sarah Solheim Hjortland, blir rørt når hun snakker om telefonen de fikk nærmere tre måneder etter dødsfallet til datteren. - Rett før jul ble vi ringt opp og mottok beskjeden om at Linea har reddet fire menneskers liv med sine to nyrer og to levere. Det var som en liten julegave.

Vi fikk også et brev der det stod at det var fire unge mennesker som nå var helt friske etter alvorlig sykdom takket være Linea. - Det var utrolig rørende, og det er fortsatt rørende at hun og vi har klart å redde så mange liv. - Vi ser på det som vanvittig bra å være donor, og ser ikke grunnen til å ikke gjøre det. Det er en veldig fin ting å gjøre, legger hun til.

Reddet fire mennesker sitt liv etter å ha død, og dette var en veldig fin ting å gjøre





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Organdonasjon Dødsfallet Mødrene Sorg Donor

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