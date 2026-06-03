M.I.A. saksøker Kid Cudi etter å ha blitt kastet ut av hans turné

M.I.A. krever økonomisk kompensasjon etter å ha blitt kastet ut av Kid Cudis turné.

Den britiske rapperen M.I. A. er gått til søksmål mot amerikanske Kid Cudi etter å ha blitt kastet ut av hans turné . M.I. A. krever 2,8 millioner dollar i økonomisk kompensasjon for å være blitt kanskje kansellert for å være en brun republikaner-velger og for å ha blitt sparket av Kid Cudi .

Hun hevder at Live Nation, som er promotor for turneen, hadde garantert henne lønnen uavhengig av hva hun sa på scenen. Advokatene hennes hevder at Kid Cudi beordret Live Nation til å sparke henne. Saken ble levert til en føderal domstol i Los Angeles fredag. Kid Cudi har foreløpig ikke kommentert saken





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M.I.A. Kid Cudi Turné Søksmål Økonomisk Kompensasjon

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