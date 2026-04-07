Mímir Kristjánsson beklager trusler og lover endring i alkoholvaner

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson beklager å ha truet en mann fra Bryne. Han erkjenner at hendelsen krever endring i hans alkoholvaner og bruk av sosiale medier. Saken har utløst debatt om politikerens alkoholbruk og responsen på hans handlinger.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson har beklaget at han truet en mann fra Bryne med vold forrige uke. Beklagelsen kommer etter at Kristjánsson innrømmet å ha sendt truende meldinger til mannen, noe som har ført til en storm av kritikk og debatt om hans alkoholbruk. I et intervju med Nettavisen tirsdag morgen, uttrykte Kristjánsson at hendelsen har fått ham til å revurdere sitt forhold til alkohol.

Han erkjente at han må skjerpe seg og drikke mindre fremover, og at han tar til seg kritikken som har kommet. Denne saken har også satt søkelyset på hvordan han håndterer kommentarer på sosiale medier, spesielt de som angår hans tidligere alkoholproblemer. Kristjánsson har tidligere vært åpen om sine alkoholutfordringer, og har også gitt ut en bok om temaet, noe som har gjort ham til et mål for hets og kritikk. \Nettavisen har snakket med både Kristjánsson og mannen fra Bryne om saken. Mannen, som er i starten av 60-årene, har vært svært aktiv på Facebook og har tidligere kritisert Kristjánsson offentlig. Bakgrunnen for konflikten ser ut til å være kommentarer fra mannen om Kristjánssons alkoholbruk og hans rolle som stortingsrepresentant. Mannen har blant annet stilt spørsmål ved Kristjánssons dømmekraft og mente at det kunne være farlig å la en person med alkoholproblemer representere Norge. Han har også antydet at Kristjánsson brukte sine alkoholproblemer kynisk for å vinne valg. Kristjánsson sier i intervjuet at han har snakket med mannen og at de hadde en relativt hyggelig samtale om tematikken, men erkjenner at mannen har vært svært kritisk. Kristjánsson mener hendelsen er hans egen feil og at han er skamfull over sine handlinger. Han understreker at dette er en sak om trusler, ikke om at han har vært full, men at hendelsen har ført til at han vil ta et nytt grep på sin alkoholbruk og bruk av sosiale medier. \Saken har også fått en bredere politisk dimensjon. Flere kommentatorer har diskutert om Kristjánsson ville ha blitt møtt med samme forståelse dersom det hadde vært en annen politiker involvert. Kristjánsson selv mener at kritikken er spesielt hard fordi han har vært åpen om sine problemer, og at han møtes med en konstant strøm av negative kommentarer om sin alkoholbruk. Han påpeker at han ikke ønsker at denne saken skal bli brukt til å sette spørsmålstegn ved hans politiske arbeid, men heller fokusere på det faktum at han har truet en person. Kristjánsson sier at han skal begrense bruken av sosiale medier og isolere seg mer fra tilbakemeldinger derfra. Han er tydelig på at han er lei seg for det som har skjedd, og at han ønsker å ta ansvar for sine handlinger. Saken illustrerer de utfordringene som politikere møter i dagens digitale landskap, hvor personlige problemer kan bli offentliggjort og brukt som våpen i politiske diskusjoner. Forfatter Anne Holt mener at Kristjánsson får særbehandling, og at han ikke burde ha blitt møtt med så mye forståelse





Mímir Kristjánsson: – Det klikket for meg, rett og slettMímir Kristjánsson (R) sier han har «jævlig lite lyst» til å sitte på Stortinget akkurat nå, og sier han er klar for å ta straffen han måtte få, etter at han sendte trusler til en mann i 60-årene i påsken.

Mímir Kristjánsson: – Det klikket for meg, rett og slettMímir Kristjánsson (R) sier han har «jævlig lite lyst» til å sitte på Stortinget akkurat nå, og sier han er klar for å ta straffen han måtte få, etter at han sendte trusler til en mann i 60-årene i påsken.

Mímir Kristjánsson: – Det klikket for meg, rett og slettMímir Kristjánsson (R) sier han har «jævlig lite lyst» til å sitte på Stortinget akkurat nå, og sier han er klar for å ta straffen han måtte få, etter at han sendte trusler til en mann i 60-årene i påsken.

Mímir Kristjánsson: – Det klikket for meg, rett og slettMímir Kristjánsson (R) sier han har «jævlig lite lyst» til å sitte på Stortinget akkurat nå, og sier han er klar for å ta straffen han måtte få, etter at han sendte trusler til en mann i 60-årene i påsken.

