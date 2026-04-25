Macron advarer: Trump, Putin og Xi er motstandere av Europa

Frankrikes president Emmanuel Macron mener at presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping er innbitte motstandere av Europa og oppfordrer til at Europa våkner og tar ansvar for sin egen sikkerhet.

Frankrike s president Emmanuel Macron har uttrykt en bekymring for den økende motstanden mot Europa fra ledere i USA, Russland og Kina. I en samtale med Hellas ' statsminister Kyriakos Mitsotakis i Aten fredag, understreket Macron behovet for at Europa våkner og tar ansvar for sin egen sikkerhet og innflytelse i verden.

Han beskrev presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping som klare motstandere av europeiske interesser, og argumenterte for at dette er et kritisk tidspunkt for Europa til å handle. Macrons uttalelser kommer på et tidspunkt hvor forholdet mellom Frankrike og USA har blitt anstrengt, spesielt etter uenighet om USAs politikk overfor Iran og Europas manglende vilje til å støtte amerikanske militære operasjoner i regionen.

Det hvite hus har åpent vist frustrasjon over Europas posisjon, noe som har bidratt til en kjølning i det tidligere gode forholdet mellom Macron og Trump. Macron har lenge vært en forkjemper for et sterkere og mer uavhengig Europa, og har gjentatte ganger oppfordret til en styrking av europeisk forsvar og sikkerhetspolitikk.

Han mener at Europa ikke lenger kan stole blindt på USA for sin sikkerhet, og at det er nødvendig å investere i egne militære kapasiteter og utvikle en felles europeisk sikkerhetsstrategi. Denne strategien bør ikke bare fokusere på å forsvare Europa mot ytre trusler, men også på å fremme europeiske interesser og verdier globalt. Macron understreket viktigheten av å styrke den europeiske delen av NATO, men samtidig utvikle en mer selvstendig europeisk forsvarspolitikk.

Han argumenterte for at Europa må være i stand til å handle uavhengig når det er nødvendig, og ikke være avhengig av godkjennelse fra Washington. Denne uavhengigheten er avgjørende for å sikre Europas suverenitet og beskytte europeiske interesser i en stadig mer kompleks og usikker verden. Samtalen med Mitsotakis fokuserte spesifikt på europeisk suverenitet og hvordan Europa kan styrke sin posisjon i verden.

Begge ledere var enige om at det er nødvendig med en felles innsats for å møte de utfordringene Europa står overfor, og at et sterkere Europa vil være til fordel for både Europa og verden. Macron la vekt på at Europa må være mer ambisiøs og ta en ledende rolle i globale spørsmål, som klimaendringer, handel og sikkerhet.

Han mente at Europa har en unik mulighet til å forme fremtiden, men at dette krever enighet og handlekraft fra alle europeiske land. Han påpekte også at Europas økonomiske styrke er en viktig faktor for å oppnå politisk innflytelse, og at det er nødvendig å investere i innovasjon og konkurransekraft. Macron har tidligere kritisert mangelen på solidaritet mellom europeiske land, og har oppfordret til en tettere integrasjon og et sterkere samarbeid.

Han mener at Europa må overvinne sine interne splittelser og stå samlet for å møte de utfordringene som truer kontinentet. Han har også vært en sterk tilhenger av euroen og har advart mot å svekke den europeiske valutaunionen. Macrons uttalelser har skapt debatt i Europa, og mange har stilt spørsmål ved hans strategi og hans syn på forholdet til USA.

Noen kritikere mener at han overdriver trusselen fra Trump og Putin, mens andre frykter at hans uavhengige holdning kan føre til en svekkelse av transatlantiske bånd. Likevel har Macron fått støtte fra mange europeiske ledere som deler hans bekymring for Europas fremtid og hans ønske om et sterkere og mer uavhengig Europa. Han har blitt sett på som en av de viktigste stemmene for europeisk integrasjon og en forkjemper for en mer aktiv europeisk rolle i verden.

Den økende geopolitiske spenningen og den usikre globale situasjonen gjør Macrons oppfordring til handling stadig mer relevant. Europa står overfor en rekke utfordringer, inkludert migrasjon, terrorisme, klimaendringer og økonomisk ustabilitet. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med et sterkt og samlet Europa som er i stand til å handle raskt og effektivt. Macrons visjon om et uavhengig og innflytelsesrikt Europa kan være nøkkelen til å sikre Europas fremtid i en stadig mer konkurransepreget verden





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emmanuel Macron Donald Trump Vladimir Putin Xi Jinping Europa Europeisk Suverenitet NATO Frankrike Hellas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump inviterer Putin til G20-toppmøtet i MiamiUSAs president Donald Trump har invitert Russlands president Vladimir Putin til G20-toppmøtet som skal holdes i Miami, Florida i desember. Trump forsvarer også invitasjonen og kritiserer tidligere beslutninger om å ekskludere Russland fra G8.

Read more »

Trump inviterer Putin til G20-møte i FloridaDonald Trump har invitert Vladimir Putin til G20-toppmøtet i Florida i desember, men uttrykker tvil om hans deltakelse. Trump kritiserer også tidligere president Obama for å ha ekskludert Russland fra G8. Kreml har ikke tatt en endelig beslutning om Putins deltakelse.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Her bygges enormt flytbatteri som skal stabilisere strømnettet i EuropaSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri på 2,1 GWh, det største i verden ifølge selskapet. Mastodontbatteriet skal lagre energi fra sol- og vindkraft.

Read more »

Trump: 79-åring styrer USA og poster flittig på Truth Social – Gullkortvisum skufferSpørsmål reises om Trumps aktivitet på sosiale medier, samtidig som han leder USA. Gullkortvisumet til én million dollar har solgt minimalt, og presidenten kommenterer McDonald's-levering.

Read more »

Russere klager til Putin over internettsensurRussiske borgere demonstrerer utenfor Kreml og klager til president Putin over myndighetenes innskrenking av internettilgangen, som rammer næringslivet og kommunikasjonen. Myndighetene begrunner tiltakene med behovet for å forhindre terrorangrep.

Read more »