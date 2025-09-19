Macron-paret planlegger å presentere bevis for å motbevise kjønnspåstander i amerikansk rettssak

President Emmanuel Macron og kona Brigitte saksøker Candace Owens og planlegger å presentere bevis for å tilbakevise påstander om Brigittes kjønn i en amerikansk rettssak.

Hør saken: Frankrike s president Emmanuel Macron og hans kone Brigitte planlegger å presentere fotografiske og vitenskapelige bevis for å motbevise påstander om Brigittes kjønn i en amerikansk rettssak. Dette kommer etter at paret har saksøkt den høyreorienterte influenseren Candace Owens for ærekrenkelse. Owens har gjentatte ganger hevdet at Brigitte Macron er født som mann, en påstand som har spredt seg på sosiale medier og skapt stor oppsikt.

BBC melder om saken, der paret søker å renvaske Brigittes navn og sette en stopper for de vedvarende ryktene. Denne rettssaken er ikke bare et personlig angrep på Brigitte, men også en kamp for å forsvare presidentens ære og integritet. Advokat Tom Clare, som representerer Macron-paret, forteller at Brigitte Macron opplever påstandene som svært krenkende. Han sier det er en prosess hun er villig til å gjennomgå offentlig for å sette en stopper for løgnene. Forsvarstaktikken inkluderer presentasjon av eksperterklæringer som er «vitenskapelige av natur», sammen med bilder av Brigitte gravid og mens hun oppfostret barna sine. Denne strategien er ment å gi et uomtvistelig bevis på hennes kjønn. \Bakgrunnen for søksmålet ligger i en lengre historie av falske rykter som først dukket opp i franske blogger-miljøer i 2021. Macron-paret vant opprinnelig en ærekrenkelsessak i Frankrike, men dommen ble senere opphevet i 2025 på grunnlag av ytringsfrihet. Dette har ført til at paret nå velger å gå rettens vei i USA, hvor de håper å få en endelig avgjørelse i saken. Emmanuel Macron har selv uttalt at saken handler om å forsvare hans ære og stoppe spredningen av usanne påstander. Han har kalt påstandene for «tull» og beskyldt Owens for å bevisst spre falsk informasjon. Owens' advokater har på sin side bedt om at saken avvises, noe som tyder på at det vil bli en lang og komplisert juridisk kamp. Spørsmålet om ytringsfrihet står sentralt, spesielt med tanke på at dommen fra Frankrike ble omgjort på dette grunnlaget. \Denne rettssaken har også en politisk dimensjon, da den setter fokus på makten og innflytelsen til sosiale medier og hvordan usanne påstander kan spres raskt og effektivt. Candace Owens, med millioner av følgere, har brukt sin plattform til å spre ryktene, noe som understreker viktigheten av å bekjempe falske nyheter. Saken illustrerer utfordringene som følger med å beskytte personers privatliv og ære i en tid hvor informasjon spres globalt og umiddelbart. I tillegg til de juridiske aspektene, handler saken om personlig integritet og kampen for å motstå falske anklager. Det er også verdt å merke seg at denne saken kommer samtidig som president Macron har et presset politisk klima i Frankrike. Samtidig understrekes det også den dype innvirkningen av falske nyheter og desinformasjon, spesielt når det gjelder offentlige personer og deres familier. Hele saken er et eksempel på hvordan sosiale medier kan brukes til å spre rykter og falske påstander, og de utfordringer det fører med seg





