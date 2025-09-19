Macron-paret vil bevise Brigittes kjønn i amerikansk rettssak etter ærekrenkelsessøksmål

President Emmanuel Macron og hans kone planlegger å fremlegge bevis for å motbevise påstander om Brigittes kjønn i en rettssak mot influenser Candace Owens. Owens har hevdet at Brigitte Macron er født som mann, og paret saksøker henne for ærekrenkelse.

Hør saken: President Emmanuel Macron og hans kone Brigitte planlegger å legge frem fotografiske og vitenskapelige bevis for å bevise at Brigitte er kvinne i en amerikansk rettssak. Paret har saksøkt den høyreorienterte influenseren Candace Owens for ærekrenkelse, etter at hun gjentatte ganger har hevdet at Brigitte Macron er født som mann, melder BBC. Owens, som har millioner av følgere på sosiale medier, uttalte i mars 2024 at hun ville satse hele sitt «profesjonelle rykte» på påstanden.

Advokaten til Macron-paret, Tom Clare, forteller til BBC at Brigitte Macron finner påstandene «utrolig opprørende». Hun ser frem til å bevise sin kjønnsidentitet i retten, og vil gjøre det på en offentlig måte. Clare forteller at de vil presentere ekspertuttalelser som er «vitenskapelige av natur», samt bilder av Brigitte gravid og mens hun oppfostret sine barn. Macron-paret ønsker å stoppe spredningen av desinformasjon om Brigitte Macron. De ønsker å tydeliggjøre at påstandene er falske og krenkende. Saken er et tydelig eksempel på hvordan falske nyheter og konspirasjonsteorier kan spres raskt på sosiale medier, og hvilke konsekvenser det kan få for enkeltpersoner. Det er viktig å huske at påstander om en persons kjønn eller kjønnsidentitet er sensitive temaer, og bør behandles med forsiktighet og respekt. \Påstandene om Brigittes kjønn oppsto først i franske blogger-miljøer i 2021. Macron-paret vant først en ærekrenkelsessak i Frankrike, men dommen ble omgjort i 2025 på grunnlag av ytringsfrihet. Avgjørelsen i Frankrike viser utfordringene med å balansere ytringsfrihet og retten til privatliv. I august 2024 forklarte Emmanuel Macron hvorfor de valgte å gå til søksmål: «Dette handler om å forsvare min ære! Dette er tull. Dette er noen som visste godt at hun hadde falsk informasjon.» Macron har uttalt at han mener at det er viktig å beskytte sin kones ære og stoppe spredningen av falske påstander. Owens' advokater har bedt om at saken avvises, og argumenterer med at ytringsfriheten skal beskytte hennes uttalelser. Retten skal nå avgjøre om Owense ytringer faller inn under ytringsfriheten, eller om de er ærekrenkende og må straffes. Rettssaken i USA vil være en viktig test for hvordan amerikanske domstoler ser på ærekrenkelsessaker som involverer offentlige personer og påstander om deres kjønnsidentitet. Saken vil også bidra til å sette søkelys på den økende spredningen av falske nyheter og konspirasjonsteorier på sosiale medier, og de potensielle konsekvensene dette kan ha for enkeltpersoner. \Den kommende rettssaken i USA vil utvilsomt vekke stor interesse, både i Frankrike og internasjonalt. Det er ventet at bevisene som blir presentert, inkludert fotografier og vitenskapelige ekspertuttalelser, vil være avgjørende for utfallet av saken. Utfallet av denne saken kan få store konsekvenser, både for Macron-paret og for Candace Owens. Hvis Macron-paret vinner saken, vil det være en viktig seier for dem, og vil kunne sette en presedens for lignende saker i fremtiden. Hvis Owens vinner saken, vil det være et signal om at ytringsfriheten i USA er bredere enn mange tror, og at offentlige personer må tåle kritikk og påstander i større grad. Saken vil også kunne bidra til en viktig debatt om ytringsfrihet, desinformasjon og konsekvensene av falske nyheter i det 21. århundre. Det er viktig å følge denne saken nøye, da den kan ha stor betydning for hvordan vi forholder oss til informasjon og påstander i fremtiden





