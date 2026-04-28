Madonna og Sabrina Carpenter slipper ny låt etter Coachella-suksess

Etter en eksplosiv opptreden på Coachella-festivalen, slipper Madonna og Sabrina Carpenter låten «Bring Your Love» som singel. Låten ryktes å være med på Madonnas kommende album «Confessions on A Dance Floor II».

Madonna og Sabrina Carpenter har skapt stor oppsikt i musikkverdenen etter deres overraskende samarbeid på Coachella -festivalen. Opptredenen, som inkluderte både Carpenters låt «Juno» og Madonna s ikoniske hits «Vogue» og «Like a Prayer», kulminerte med fremførelsen av en ny låt, « Bring Your Love ».

Denne låten har allerede skapt spekulasjoner om å være en del av Madonnas kommende album, «Confessions on A Dance Floor II», en etterlengtet oppfølger til hennes kritikerroste album fra 2005. Det var under Madonnas opptreden på Coachella at de to artistene for første gang fremførte «Bring Your Love» sammen, og responsen fra publikum og fans var overveldende. Videoer og bilder fra opptredenen spredte seg raskt på sosiale medier, og skapte en enorm buzz rundt samarbeidet.

Madonna og Sabrina Carpenter har begge delt bilder og meldinger på sine respektive sosiale mediekanaler, hvor de uttrykker sin begeistring over å ha jobbet sammen. Carpenter beskrev opplevelsen som «som noe rett fra en drøm» og sa at hun aldri ville glemme den. Madonna på sin side takket Carpenter for muligheten til å bringe sin kommende danseplate tilbake til røttene, og beskrev opptredenen som «så utrolig stas».

Etter opptredenen på Coachella har stjerneduoen annonsert at «Bring Your Love» vil bli sluppet som singel den 30. april. Kunngjøringen ble gjort via et bilde på sosiale medier, som raskt fikk enorm oppmerksomhet. Innlegget på Instagram alene ble likt over 1,1 millioner ganger i løpet av de første 16 timene, noe som understreker den enorme interessen for samarbeidet.

Ryktene om at «Bring Your Love» vil være inkludert på «Confessions on A Dance Floor II» har også bidratt til spenningen rundt albumet. Fans av Madonna har lenge ventet på en oppfølger til det originale albumet, og mange håper at det nye albumet vil gjenopplive den energiske dansemusikken som gjorde «Confessions on A Dance Floor» så populær.

Det er også verdt å merke seg at Madonna mistet et vintagekorsett under sin Coachella-debut i 2006, og dette korsettet forsvant igjen underveis til turnébussen etter den nylige opptredenen med Carpenter. Til tross for dette uheldige tapet, har Madonna beholdt sin positive innstilling og fokusert på det vellykkede samarbeidet med Carpenter. Samarbeidet mellom Madonna og Sabrina Carpenter representerer en interessant dynamikk mellom to generasjoner av popartister.

Madonna, som er en av de mest innflytelsesrike musikkartistene gjennom tidene, har en lang og imponerende karriere bak seg, preget av innovasjon og grenseoverskridende musikk. Sabrina Carpenter, på den annen side, er en stigende stjerne som har raskt etablert seg som en av de mest lovende artistene i sin generasjon. Deres felles opptreden på Coachella viste en harmonisk blanding av deres respektive stiler og talenter.

Det er tydelig at begge artistene har mye å lære av hverandre, og at samarbeidet har vært en inspirerende opplevelse for dem begge. Lanseringen av «Bring Your Love» som singel vil utvilsomt generere ytterligere oppmerksomhet rundt samarbeidet, og fans over hele verden ser frem til å høre mer musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter i fremtiden.

Det er forventet at «Confessions on A Dance Floor II» vil bli et av årets mest etterlengtede albumutgivelser, og at det vil befeste Madonnas posisjon som en av popmusikkens mest ikoniske og relevante artister





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

The Onion leier Infowars.com etter langvarig konfliktSatirenettstedet The Onion har inngått en avtale om å leie domenet til Alex Jones’ Infowars, etter en langvarig juridisk kamp. Målet er å forvandle plattformen til et komedinettverk for satire.

Read more »

Koanda tok sølv i EM etter dramatisk finaleNorske vektløftere deltok i EM i Batumi, Georgia. Koanda tok gull i rykk og sølv sammenlagt etter en tett kamp mot Campbell, som vant med et løft på 159 kilo i støt. Rebecca Tao Jacobsen og Julia Jordanger Loen deltok også, mens flere norske utøvere konkurrerer senere i mesterskapet.

Read more »

Kina truer med gjengjeldelse etter EU-sanksjoner mot selskaperKina varsler mottiltak etter at EU inkluderte kinesiske selskaper i sin siste sanksjonspakke mot Russland, og anklager EU for å undergrave forholdet mellom partene og bryte tidligere avtaler. Kina understreker at landet ikke har levert våpen til Ukraina og har strenge eksportkontroller.

Read more »

Chat GPT etterforskes etter «norsk» masseskyting i FloridaPhoenix Ikner stilte flere spørsmål til Chat GPT før han skjøt flere mennesker på et universitet

Read more »

Håvard Hovde (26) er død etter tragisk ulykke – lagkamerater i sorgLangrennsutøveren Håvard Hovde omkom i en sykkelulykke lørdag. Lagkamerater og Ringsaker kommune uttrykker dyp sorg.

Read more »

Kitron stiger etter sterk førstekvartalsrapportElektronikkprodusenten Kitron opplevde en betydelig kursoppgang etter å ha presentert sin førstekvartalsrapport. Sterk etterspørsel og økende ordreinngang, spesielt innenfor forsvarssektoren, driver optimismen. Analytikere har blandede reaksjoner, men SB1 Markets opprettholder kjøpsanbefalingen.

Read more »