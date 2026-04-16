Madonna slipper nytt album – en retur til dansegulvets åndelige kraft

Popikonet Madonna lanserer sitt etterlengtede nye album, en oppfølger til suksessutgivelsen fra 2005. Med produsent Stuart Price ved roret, utforsker hun dansegulvets transformative og spirituelle egenskaper, og beskriver det som et rituelt rom for frihet, selvutfoldelse og kollektiv energi.

Madonna er tilbake med ny musikk, og denne gangen markerer det ikke bare en etterlengtet utgivelse, men også en dyptpløyende utforskning av dansegulvets essens. Det kommende albumet, som er en oppfølger til hennes ikoniske 2005-utgivelse med samme navn, er hennes første fullengders album på hele sju år. Denne gjenopplivingen av hennes velkjente lydbilde ser henne gjenforenes med den anerkjente DJ-en Stuart Price .

Price, som var sentral i produksjonen av den opprinnelige «Confessions on a Dance Floor» – albumet som ga oss tidløse hits som «Hung Up», «Sorry», og «Jump» – bidrar igjen til å forme Madonnas soniske univers. Denne re-etableringen av et fruktbart samarbeid lover en tilbakekomst til den pulserende og euforiske stemningen som definerte hennes tidligere suksesser, men med en nyvunnet dybde og modenhet. I forkant av albumutgivelsen har Madonna delt innsikter om hva den nye musikken representerer for henne. Hun beskriver følelsen av frihet på dansegulvet med ordene «I feel so free», et uttrykk for hvordan dette rommet gir henne muligheten til å «skape en ny persona». For Madonna er dansegulvet mer enn bare et sted for fysisk bevegelse; det er et hellig sted der vi kan koble oss til våre dypeste følelser og opplevelser. I en pressemelding utdyper hun dette synet, og sier at å danse er en universell og urgammel praksis som har eksistert i tusenvis av år. «Vi må danse, feire og be med kroppene våre,» skriver hun. «Dette er noe vi har gjort i tusenvis av år – det er faktisk spirituelle praksiser. Tross alt er dansegulvet et rituelt rom. Det er et sted hvor du knytter kontakt – med sårene dine, med sårbarheten din.» Denne betraktningen understreker et skifte i perspektiv, der dansen blir fremstilt som en form for meditasjon og helbredelse, en vei til å omfavne både lys og skygge i seg selv. Videre ser Madonna på «raving» – den moderne formen for elektronisk dansemusikk og den tilhørende kulturen – som en kunstform. Hun mener at denne aktiviteten handler om å utfordre personlige grenser og skape sterke bånd med andre, likesinnede individer som deler samme lidenskap for musikk og fellesskap. «Lyd, lys og vibrasjoner former opplevelsen vår på nytt, trekker oss inn i en transeaktig tilstand,» forklarer hun. Hun beskriver hvordan den fysiske opplevelsen av bassen overskrider ren hørsel: «Bassen som går – vi hører den ikke bare, vi føler den. Den endrer bevisstheten vår og løser opp ego og tid.» Denne kraftfulle beskrivelsen av lydens innvirkning på bevisstheten viser en dyp forståelse av musikkens transformative potensial. Madonna posisjonerer dansegulvet som et sted for kollektiv frigjøring og bevissthetsutvidelse, hvor den felles opplevelsen av lyd og bevegelse kan bryte ned individuelle barrierer og skape en følelse av enhet. Albumet, og artistens egne refleksjoner rundt det, inviterer lytteren til å reflektere over dansens dypere betydning og dens evne til å knytte oss tettere sammen





Madonna bekrefter comebackMadonnas nye album «Confessions on a Dance Floor: Part II» skal slippes 3. juli.

