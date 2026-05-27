Magnus Andersson og Henrik Kronborg favoritter til norsk landslagssjef

TV 2s håndballekspert Bent Svele peker på Magnus Andersson som favoritt, med Henrik Kronborg som overraskende medhjelper. De to danske/norske trenerne har en lang historie med suksess på internasjonalt nivå og arbeider sammen i Aalborg. Håndballpresident Randi Gustad bekrefter at en avgjørelse forventes før sommeren.

Børge Lund, Kristian Kjelling, Stefan Madssen og Magnus Andersson . - Det er mye som tyder på at han som nå er favoritt til å ta over, er den tidligere svenske playmakeren, Magnus Andersson , sier TV 2s håndballekspert Bent Svele .

- Men den store overraskelsene er at det ligger an til at Henrik Kronborg skal være en del av duoen sammen med Andersson, legger han til. Kronborg har frem til nylig vært assistenttreneren til den meget vellykkede danske landslagssjefen Nikolaj Jacobsen. - Dette vil si at de to norske trenerne, Lund og Kjelling, og danske Madsen er mindre aktuelle for å ta over som norsk landslagssjef, sier Svele.

Kronborg var med på å lede laget til fem VM-finaler, tre OL-finaler og to EM-finaler. Har hatt en sentral rolle i landslagshåndballen gjennom 20 år i Danmark. Kronborg er i dag en del av trenerteamet til Aalborg hvor de norske landslagsspillerne Sander Sagosen, Alexander Blonz, Vetle Rønningen, Patrick Helland Anderson, samt. tidligere landslagsspiller Kristian Bjørnsen, spiller. - Styret er godt fornøyd med ansettelsesutvalgets arbeid.

Både grundigheten, tempoet og prosessen. Og det ligger an etter planen med en avgjørelse før sommeren, sier håndballpresident Randi Gustad til TV 2. - Det kan jeg ikke uttale meg om. I prinsippet ligger den formelle beslutningen hos styret, så det skal gjøres et vedtak. Vi er ikke der ennå, svarer Gustad





