Magnus Carlsen slo Vincent Keymer etter armageddon

Magnus Carlsen fikk kritikk for tidsbruken, men spilte solid og slo tyske Vincent Keymer etter armageddon i runde sju av Norway Chess . Carlsen hadde svarte brikker og dro i land seieren da Keymer ikke fant veien gjennom nordmannens stilling.

Med svarte brikker holder det med remis for å vinne i armageddon. Carlsen står med ni poeng når tre partier gjenstår av årets turnering. Nordmannen har 2,5 poeng opp til leder Wesley So. Det er tre poeng for seier i det ordinære partiet, 1,5 poeng for seier i armageddon og ett poeng for remis og armageddon-tap.

Carlsen skal også spille mot So i løpet av uken og har ikke mistet seierssjansen. Mandagens parti ble spennende. Keymer startet med å flytte sin hest fram, og allerede da tok Carlsen seg sin første lange tenkepause. - Vanvittig Det tok over tre minutter før nordmannen gjorde sitt første trekk.

- Det er merkelig. Denne stillingen har ikke Carlsen sett bare tusenvis av ganger, men millioner av ganger før, sa TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer. Keymer spilte trekk nummer to raskt, mens Carlsen fortsatte å bruke mye tid i åpningen. På begge de to første trekkene endte Carlsen opp med å speile Keymer.

- Det er vanvittig å bruke 15 minutter på de to første trekkene, sa Hammer. Keymer skaffet seg deretter et lite overtak slik man ofte får med hvite brikker, men tyskeren brukte også etter hvert en del tid. Remis Etter 34 trekk hadde de begge like under ti minutter igjen på klokken, og da begynte også pilen å peke Carlsens vei. Det hele ebbet ut i remis og en avgjørelse i armageddon.

Carlsen startet turneringen svakt med flere tap før han slo tilbake med seier over Alireza Firouzja søndag. Nordmannen har vunnet Norway Chess sju ganger før. Carlsen møter Rameshbabu Praggnanandhaa tirsdag. Turneringen varer til fredag





