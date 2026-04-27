Magnus Carlsen tilbake i klassisk sjakk: Kan han bevise at han fortsatt er verdens beste?

Magnus Carlsen skal spille i TePe Sigeman & Co Chess Tournament i Malmö, sin første fysiske turnering i klassisk sjakk på nesten ett år. Med press fra konkurrenter og debatt om hans aktivitet, står han foran en viktig uke der han må bevise at han fortsatt er verdens beste.

Magnus Carlsen står foran en spennende uke da han skal spille i TePe Sigeman & Co Chess Tournament i Malmö. Det blir verdensenerens første fysiske turnering i klassisk sjakk på nesten ett år, og mange er spennt på om han fortsatt er like sterk som verdensrankingen antyder.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener presset på Carlsen er stort, spesielt etter at han har spilt så lite klassisk sjakk de siste årene. – Det er veldig overraskende at han stiller opp i en så liten turnering som denne. Det er ikke blant de største, tradisjonelle superturneringene, og det at det er klassisk sjakk, som han har drevet lite med, gjør det enda mer spennende, sier Bae.

Han tror at Carlsen har en god relasjon med arrangørene i Sverige, og at dette kan være en av grunnene til at han valgte å spille i Malmö. I tillegg til presset fra konkurrentene, har også Hans Niemann, Carlsens erkerival, fyrt opp debatten.

Niemann har tidligere blitt beskyldt for juks av Carlsen, og nå har han igjen lagt ut meldinger på X om at Carlsen ikke fortjener å være nummer én på verdensrankingen på grunn av manglende aktivitet i klassisk sjakk. – Niemanns påstand er at Magnus ikke fortjener plassen på rankingen.

Han gjorde et nummer ut av det, og det gjør så klart at det blir enda mer interesse rundt det som skal skje – hvor Magnus også på den bakgrunnen skal bevise at han fortsatt er suveren, sier Bae. Carlsen har vært nummer én på verdensrankingen i 15 år, men motstanden i Malmö er ikke den vanskeligste, med unntak av spillere som Nodirbek Abdusattorov, som er nummer fire i verden.

Dette legger enda mer press på Carlsen, som må vinne mange partier for å holde ratingen sin. Carlsen har de siste årene foretrukket lyn-, hurtig- og freestylesjakk, og han spiller mye online. Han har også vært lite interessert i den omfattende pugge-delen av klassisk sjakk, noe som tidligere tok månedsvis av tid før verdensmesterskapene.

– Det er ingenting som tilsier at Magnus er mindre motivert enn før, men han syns hurtig- og lynsjakk er mer spennende – både for ham og publikum – og det er det han har valgt å satse på, sier Bae. Han er likevel fortsatt den klare eneren i verden, og ingen kan bestride det. Turneringen i Malmö starter 1. mai og finalen spilles 7. mai.

Etter turneringen i Sverige stiller Carlsen som vanlig i Norway Chess, som i år spilles i Oslo og starter 25. mai. Dette er den andre og siste klassiske turneringen på planen hans i år





Magnus Carlsen Sjakk Tepe Sigeman & Co Chess Tournament Hans Niemann Norway Chess

