Magnus Støre, sønn av statsminister Jonas Gahr Støre, uttry署 sterkt motstand mot bygningen av en NY sprengstofffabrikk i Hurummarka, der han bor. Planene, som regjeringen støtter som del av en skaleringsavtale med forsvarsindustrien etter Ukraina-krigen, har utløst lokale demonstrasjoner og innsamlingen av tusenvis av underskrifter. Saken viser spenningen mellom nasjonal sikkerhet og lokal natur- og fredsverneverdi.

I Hurummarka på Hurum, der statsminister Jonas Gahr Støre s sønn Magnus Støre bor med sin familie, er det planer om å bygge Europas største sprengstoffabrikk.

Fabrikken, som skal drives av Chemring Nobel, har et mål om å være operativ innen 2030. Regjeringen har siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022 jobbet med å styrke forsvarsindustrien, og statsministeren besøkte allerede i 2024 den eksisterende anlegget på Hurum. Han understreket at samarbeidet med forsvarssektoren er avgjørende for å dekke norske, allierte og ukraianske behov. Magnus Støre og hans kone Mette Harr Støre mener imidlertid at området heller bør være etfreds- og natursted.

De har startet Selvig Fredsgård, en Fredsgård som skal fungere som et senter for en global fredsbevegelse. Motorveien mot strid har ført til store demonstrasjoner, og Hurum og Røyken Naturvernforbund har samlet over 6000 underskrifter mot planene, en siffra som vokser. Saken har skapt et skjedde mellom familieønsker og nasjonale sikkerhensbehov og viser hvordan det lokale livets kvalitet ofte må bøte for store geopolitikken





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