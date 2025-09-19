Majorstuen T-banestasjon gjenåpner med store forbedringer

Majorstuen T-banestasjon er klar for gjenåpning etter en omfattende oppgradering. Reisende kan forvente seg en ny og forbedret stasjon med utvidet inngang, bredere plattformer og raskere av- og påstigning. Med Fornebubanen i horisonten, vil stasjonen håndtere et økende antall passasjerer.

Majorstuen T-banestasjon gjenåpnes etter en omfattende oppgradering, og byr på en rekke forbedringer for de reisende. Inngangen fra Valkyriegata er betydelig utvidet, med en del av fortauet som nå går direkte inn til plattformen. Plattformene er også blitt bredere, og flere bygninger er fjernet for å skape mer plass.

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen oppfordrer reisende til å bruke hele plattformen for å fremskynde av- og påstigning, og understreker at stasjonen nå er designet for å brukes mer effektivt. I forkant av gjenåpningen, som sammenfaller med Oslo Maraton, har det vært hektisk aktivitet med nesten 200 arbeidere som har jobbet døgnet rundt for å ferdigstille stasjonen til åpning lørdag. Stasjonen har gjennomgått en totalrenovering på bare tre måneder, og man har rettet ut plattformene. Store skilt og metallplater, som er merket med unike nummer, er klare for montering. De reisende kan også forvente seg en ny Narvesen-kiosk plassert på enden av perrongen. Ruter og Sporveien satser på raskere av- og påstigning, som er avgjørende for å oppnå målet om 36 avganger i timen når det nye signalanlegget er klart om rundt fire år. Samferdselsbyråd Marit Vea (V) er også positiv til den nye stasjonen, og fremhever dette som en viktig milepæl i det store T-baneløftet. Frem mot åpningen vil det bli delt ut gratis reflekser, smoothie og kaffe. Elektriker Lars Ragnar Larsen har jobbet hele sommeren, og han og mange andre har ofret ferien for å ferdigstille prosjektet. I tillegg til selve stasjonen er det også blitt byttet ut spor mellom Nationaltheatret og Stortinget og oppgradert deler av Holmenkollbanen under stengningen. Konsernsjef i Sporveien, Birte Sjule, roser de reisendes forståelse i byggeperioden og fremhever viktigheten av moderniseringen. Forventningen er at passasjerantallet vil stige fra dagens 70 000 til 90 000 daglige reisende når Fornebubanen åpner i 2029. En ny gang- og sykkelbro over skinnene vil være klar rundt nyttår





Aftenposten / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

T-Bane Majorstuen Oppgradering Ruter Fornebubanen

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Danmark med historisk beslutning – skal ha langt­rekkende missilerDanskene mener Russland vil være en trussel inn i fremtiden. Nå skal de ruste opp.

Les mer »

Ble fraktet til sykehus: Glimt med oppdateringBodø/Glimt med forklaring på det som skjedde med midtbanespilleren i Praha.

Les mer »

Historiske Haaland med ny milepæl – City med drømmestart i Champions LeagueNy kamp, ny Haaland-rekord.

Les mer »

Historiske Haaland med ny milepæl – City med drømmestart i Champions LeagueNy kamp, ny Haaland-rekord.

Les mer »

Historiske Haaland med ny milepæl – City med drømmestart i Champions LeagueNy kamp, ny Haaland-rekord.

Les mer »

Lørdag gjenåpner Majorstuen T-banestasjon: Her er Ruter-sjefens bønnEtter tre måneder med intenst arbeid kan Majorstuen T-banestasjon gjenåpnes i ny drakt. Ruter-sjefen ber om at de reisende bruker hele plattformen.

Les mer »