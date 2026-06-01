Malaysia kritiserer Norge etter forsvarsavtale

Malaysias forsvarsminister kritiserer Norge for å ha kansellert en omfattende forsvarsavtale. Han mener at andre land ikke har reagert kraftig nok på Norges beslutning.

Malaysia kritiserer Norge etter at det kansellerte en omfattende forsvarsavtale. Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin kritiserte søndag det han kalte mangel på kraftige reaksjoner fra andre land mot Norge s ensidige beslutning.

Det melder nyhetsbyrået AFP. Han uttalte seg på forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue, en årlig asiatisk konferanse som denne helgen ble holdt i Singapore. Der var også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til stede. I sin tale kritiserte den malaysiske statsråden det han kalte øredøvende stillhet fra andre land og sa at dette sender et farlig budskap om integriteten i internasjonale avtaler.

Norge og Malaysia havnet i mai i en diplomatisk strid etter at Norge trakk tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi. Norge har argumentert med at hensikten ikke har vært å ramme Malaysia. Malaysias forsvarsminister kritiserte søndag i sin tale det han kalte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom utviklingsland og mektige land og deres allierte. Han la til at Malaysia nå er i samtaler med ekte partnere for å kjøpe rakettsystem.

Det er usikkert hva som vil skje neste, men det er klart at det er en alvorlig situasjon





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malaysia Norge Forsvarsavtale Kritikk Politikk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malaysia kritiserer Norge etter kansellering av forsvarsavtaleMalaysias forsvarsminister har kritisert Norges beslutning om å trekke tilbake eksportgodkjennelse for teknologi, og hevder stillheten fra andre land sender et farlig budskap. Konflikten kan få konsekvenser for regionale sikkerhetsforhold.

Read more »

Malaysia raser mot Norge: - Øredøvende stillhetMalaysias forsvarsminister kritiserte Norge for ensidig oppsigelse av forsvarsavtale og etterlyste reaksjoner fra andre land. Han anklaget også Norge for dobbeltmoral i internasjonale avtaler.

Read more »

Canada-Norge: Norge vinner VM-bronsen mot CanadaDet var et dramatisk VM-kamppunkt da Norge slo Canada med 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) etter 'sudden death'. Noah Steen var en stor seier for Norge.

Read more »

Malaysia langer ut på sikkerhetskonferanse etter at Norge kansellerte forsvarsavtaleMalaysias tyr til kraftig skyts etter at Norge har kansellert en omfattende forsvarsavtale med landet.

Read more »