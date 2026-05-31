Malaysia kritiserer Norge etter kansellering av forsvarsavtale

Malaysias forsvarsminister har kritisert Norges beslutning om å trekke tilbake eksportgodkjennelse for teknologi, og hevder stillheten fra andre land sender et farlig budskap. Konflikten kan få konsekvenser for regionale sikkerhetsforhold.

Malaysia har reagert med skarp kritikk etter at Norge trakk tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi, noe som har ført til en diplomatisk strid mellom de to landene.

Malaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin uttrykte søndag sin misnøye under forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue i Singapore, der også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik var til stede. Khaled Nordin kritiserte det han kalte en mangel på kraftige reaksjoner fra andre land mot det han beskrev som Norges ensidige beslutning. Han benyttet anledningen til å påpeke at stillheten fra det internasjonale samfunnet sender et farlig budskap om integriteten i internasjonale avtaler og kan undergrave tilliten mellom nasjoner.

Den diplomatiske konflikten startet i mai da Norge kansellerte en omfattende forsvarsavtale med Malaysia. Norge har argumentert med at tilbaketrekkingen av eksportgodkjennelsen ikke var ment å ramme Malaysia spesifikt, men heller var en del av en større vurdering av sikkerhetspolitiske hensyn. Likevel har Malaysia tolket dette som et brudd på tillit og en handling som svekker forholdet mellom de to landene.

Khaled Nordin fremhevet i sin tale det han oppfatter som en dobbeltmoral i anvendelsen av internasjonale lover og regler, der utviklingsland ofte blir behandlet annerledes enn mektige nasjoner og deres allierte. Han understreket at Malaysia ikke vil akseptere en slik asymmetri i internasjonale relasjoner. Som et svar på situasjonen har Malaysia innledet samtaler med ekte partnere for å anskaffe rakettsystemer, noe som kan tyde på at landet ser seg om etter alternative militære samarbeidspartnere.

Dette kan få betydning for den regionale sikkerhetsbalansen i Sørøst-Asia, særlig gitt Malaysias strategiske posisjon. Analyser peker på at konflikten kan være et symptom på en bredere trend der land i det globale sør i økende grad utfordrer det etablerte internasjonale systemet. Den norske regjeringen har foreløpig ikke kommentert de spesifikke anklagene fra Khaled Nordin, men har gjentatt at beslutningen var basert på en helhetlig risikovurdering.

Det gjenstår å se hvordan denne striden vil utvikle seg, og om den vil påvirke andre bilaterale forhold i regionen. Samtidig understreker hendelsen viktigheten av tydelig kommunikasjon og gjensidig respekt i internasjonale avtaler, spesielt når det gjelder sensitive forsvars- og teknologispørsmål





