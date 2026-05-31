Malaysia kritiserer Norge for kansellert forsvarsavtale under Shangri-La Dialogue

Malaysias forsvarsminister retter skarp kritikk mot Norges ensidige beslutning om å trekke tilbake en forsvarsavtale, og advarer mot farlige signaler for internasjonale avtaler.

Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin har rettet skarp kritikk mot Norge etter at landet trakk tilbake en omfattende forsvarsavtale. Under årets Shangri-La Dialogue i Singapore, en årlig sikkerhetskonferanse i Asia, uttrykte han søndag sin frustrasjon over det han kalte manglende reaksjoner fra andre nasjoner.

Han hevdet at Norges ensidige beslutning uten konsultasjon sender et farlig signal om påliteligheten av internasjonale avtaler. Han påpekte at stillheten fra andre land er øredøvende og kan undergrave tilliten til multilateralt samarbeid. Den diplomatiske konflikten mellom Norge og Malaysia startet i mai da Norge kansellerte eksportgodkjennelse for visse teknologier som skulle inngå i et forsvarsprosjekt. Norge har forklart at tiltaket ikke var ment å ramme Malaysia, men heller å overholde internasjonale forpliktelser og sikkerhetshensyn.

Likevel har Malaysia oppfattet dette som et brudd på tillit og en politisk handling som reflekterer en dobbeltmoral i det internasjonale systemet. Nordin kritiserte spesielt hvordan mektige land og deres allierte ofte tolker lovverk etter eget ønske, mens utviklingsland som Malaysia må føye seg etter strenge regler. Under konferansen, som også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik deltok i, understreket Nordin at Malaysia nå ser seg om etter andre partnere for å sikre sine forsvarsbehov.

Han nevnte at landet er i samtaler med ekte partnere om kjøp av rakettsystemer, uten å spesifisere hvilke land. Dette kan innebære en dreining mot andre asiatiske eller europeiske leverandører. Shangri-La Dialogue har i år fokus på sikkerhetsspørsmål i Asia-Stillehavsregionen, og den norsk-malaysiske konflikten har derfor fått ekstra oppmerksomhet. Mange deltakerland har fulgt debatten med interesse, men få har så langt offisielt kommentert den bilaterale tvisten.

Analytikere mener at denne episoden kan svekke Norges omdømme som en pålitelig samarbeidspartner i forsvarsindustrien. Samtidig viser det hvordan mindre land i Asia, som Malaysia, i økende grad stiller krav til rettferdighet og likebehandling i internasjonale avtaler. Norge på sin side har signalisert at de er åpne for dialog, men at teknologieksporten må følge gjeldende regelverk. Forholdet mellom de to landene er fortsatt anspent, og det er uklart om en løsning er nær.

Detaljene i den kansellerte avtalen er ikke offentliggjort, men det antas å ha dreid seg om avansert overvåkningsteknologi eller missilforsvarssystemer. Reaksjonene i malaysisk media har vært sterke, med overskrifter som Norge svikter en gammel alliert. Regjeringen i Kuala Lumpur har også varslet at de vil vurdere å ta saken til internasjonale forum. Samtidig er det uvisshet om hvorvidt dette vil påvirke andre bilaterale samarbeid, som handel og utdanning.

Shangri-La Dialogue fortsetter ut uken, og flere uformelle møter mellom de to landenes delegasjoner forventes. Men så langt har partene stått steilt mot hverandre, med liten vilje til kompromiss





