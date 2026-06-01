Malaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin har på det internasjonale forumet Shangri-La Dialogue i Singapore uttalt seg kraftig mot Norges beslutning om å oppheve en omfattende forsvarsavtale. Han påpekte en mangel på internasjonalt støtte og advarte om farlige signal om sviktende integritet i avtaler. Norge har nektet å ramme Malaysia med sine sankjoner, men Malaysia anklager Norge for dobbeltstandardar og er nå i samtaler med nye partnere for å skaffe rakettsystemer. Saken handler om spørsmål rundt suverenitet, partnervalg og balanse i et flerpolariserte verdensorden.

Malaysia har reagert kraftig etter at Norge har opphevet en omfattende forsvarsavtale med landet. Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin uttrykte søndag sin misnøye med det han beskrev som mangelen på tydelige reaksjoner fra andre nasjoner Norge s ensidige beslutning.

Gruppen hans talte på det årlige Shangri-La Dialogue forumet i Singapore, der også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet var til stede. Den malaysiske statsråden pekte på hva han kalde en øredøvende stillhet fra det internasjonale samfunnet og advarte om at dette utsender et farlig signal om at internasjonale avtaler ikke kan stole på integriteten. Konflikten mellom Norge og Malaysia eskalerte i mai da Norway trukket tilbake eksporttillatelser for bestemt teknologi noe som førte til en diplomatisk spenning.

Norge har påpekt at hensikten ikke var å målrette mot Malaysia. I sin tale anklaget ministeren også for dobbeltstandardar i håndteringen av internasjonale lover og avtaler mellom utviklingsland og mektige nasjoner og deres allierte. Han avslørte videre at Malaysia nå er i aktiv dialog med alternative partnere for å sikre rakettsystemer for lands forsvarsbehov. Dette illustrerer en voksende tilnærming fra Malaysia for å diversifisere sine forsyningskjeder og forsvarsallianser utenfor traditionelle vestlige partnere.

Begivenheten understreker kompleksiteten i internasjonal politikk hvor beslutninger fra et land kan få kascadeffekter over flere kontinenter og forandre strategiske allianser. Dialogen i Singapore viser også viktigheten av slike forum for direkt kommunikasjon mellom høye amerikanske myndigheter selv i perioder med spenning. Den malaysiske kritikken reflekterer en større global frustrasjon blant mange utviklingsland over at de føler seg uten forhandlingsretning i internasjonale avtaler.

Court apply Sanktionene som Norge innførte var ment å være et einsidig tiltak basert på prinsipper om menneskerettigheter og ikke-prolifarasjon, men Mangfoldig har hevdet at det er en selektiv anvendelse av regler som undergraver tilliten til det multilaterale systemet. Malaysia motvirker nå ved å søke nye partnere for militær teknologi noe som kan endre balansen i regionen. Dette tilfelle viser også påvirkningen av små staters evne til å navigere mellom store makter for å opprettholde suverenitet og sikkerhet.

Den pågående dialogen mellom de to landene er et eksempel på hvordan uenige streker kan overskrides gjennom diplomatiske kanaler samtidig som man holder fast på kjerneinteresser. Verden følger med disse utviklingene ettersom forsvarsmarkedet blir mer fragmentert og geopolitikken mer flerpolig. Slike hendelser understreker behovet for att forhandle avtaler som anses som rettferdige og inkluderende av alle parter for å unngå splid og mistenksomhet.

Malaysia sin reaksjon understreker også vektbiggen av asiatiske nasjoners rolle i globale sikkerhetsdiskusjoner og deres vilje til å utfordre eksisterende maktstrukturer. Dette kan sannsynligvis inspirere andre land med lignende bekymringer til å sin utenrikspolitikk mer aktivt. Konklusjonen er at den norske beslutningen har utløst en rekke konsekvenser langt utover de to direkt involverte lands grenser og har satt søkelys på et fundamental spørsmål om likeverd i internasjonale forhold





Malaysias forsvarsminister kritiserer Norges beslutning og krever erstatningMalaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin fordømte søndag Norges ensidige beslutning og mangel på kraftige reaksjoner fra andre land. Malaysia har varslet at landet krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stanset. Malaysias forsvarsminister kritiserte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom utviklingsland og maktige land og deres allierte.

