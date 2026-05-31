Malaysia raser mot Norge: - Øredøvende stillhet

Malaysias forsvarsminister kritiserte Norge for ensidig oppsigelse av forsvarsavtale og etterlyste reaksjoner fra andre land. Han anklaget også Norge for dobbeltmoral i internasjonale avtaler.

Malaysia reagerer med kraftig kritikk etter at Norge besluttet å kansellere en omfattende forsvarsavtale med landet. I en tale under forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue i Singapore, kritiserte Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin det han kalte mangelen på kraftige reaksjoner fra andre nasjoner mot det han beskrev som Norge s ensidige beslutning.

Han uttrykte bekymring for at stillheten fra det internasjonale samfunnet sender et farlig budskap om integriteten i internasjonale avtaler. Den årlige konferansen samler forsvarsministre og sikkerhetseksperter fra hele Asia, og i år deltar også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap). Den diplomatiske striden mellom Norge og Malaysia startet i mai, da Norge trakk tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi. Norge har siden hevdet at hensikten ikke var å ramme Malaysia, men å følge opp egne regelverk og internasjonale forpliktelser.

Malaysia oppfatter imidlertid beslutningen som et brudd på tillit og en oppsigelse av en avtale som begge parter hadde forpliktet seg til. Den malaysiske forsvarsministeren understreket at slike handlinger kan undergrave troverdigheten til internasjonale avtaler og oppmuntre til et mer konfliktfylt globalt klima. Han sa videre at Malaysia nå vil fokusere på å inngå nye partnerskap med det han kalte ekte partnere, og at landet er i samtaler om kjøp av avanserte rakettsystemer fra andre leverandører.

Kritikken fra Malaysia har også rettet seg mot det ministeren oppfatter som dobbeltmoral i bruken av internasjonale lovverk, der utviklingsland ofte blir stilt overfor strengere krav enn mektige land og deres allierte. Han etterlyste en mer rettferdig og konsekvent anvendelse av regler, der alle nasjoner blir behandlet likt uavhengig av størrelse og geopolitisk makt.

Den norske forsvarsministeren Tore O. Sandvik har foreløpig ikke kommentert kritikken direkte, men norske kilder understreker at Norge fortsatt verdsetter forholdet til Malaysia og ønsker å opprettholde en god bilateral dialog. Hendelsen har vakt oppsikt i diplomatiske kretser, og flere observatører mener dette kan få konsekvenser for Norges samarbeid med andre asiatiske land. Diskusjonene på Shangri-La Dialogue har i år vært preget av spenninger i Sør-Kina-havet og sikkerhetspolitiske utfordringer i regionen.

Malaysia har tidligere hatt et tett forsvarsamarbeid med flere vestlige land, men har de siste årene også søkt tettere bånd til Kina og Russland. Den aktuelle kontrakten mellom Norge og Malaysia gjaldt eksport av avansert teknologi for overvåking og forsvarskommunikasjon. Norge viste til at eksporten ikke var i tråd med landets retningslinjer for eksport av forsvarsmateriell, men Malaysia avviser denne begrunnelsen og mener det er et politisk motivert trekk.

Den malaysiske regjeringen har nå sendt en offisiell klage til den norske regjeringen og varslet at de vil ta saken opp i internasjonale fora. Samtidig har flere malaysiske medier rettet skarp kritikk mot Norge, og enkelte politikere har krevd en boikott av norske varer. Situasjonen er fortsatt spent, og det er foreløpig uklart hvordan de to landene vil kunne gjenopprette tilliten i det bilaterale forholdet.

Denne saken viser hvor komplekse internasjonale forsvarsavtaler kan være, og hvordan en tilsynelatende teknisk avgjørelse kan få store politiske konsekvenser. For Norge handler det om å balansere egne regelverk med ønsket om å opprettholde gode relasjoner med strategisk viktige partnere. For Malaysia handler det om nasjonal suverenitet og retten til å inngå avtaler uten frykt for at de skal bli ugyldiggjort av en ensidig beslutning.

Konferansen i Singapore fortsetter ut uken, og det ventes at flere ministre vil komme med uttalelser om saken





