Malaysia reiser sterkt på Siangri-La-dialogen etter Norges kontraktsoppsigelse

Malaysias forsvarsminister kritiserer_Norges avgjørelse og krever erstatning for milliardkostnader. Konferansen i Singapore blir arena for diplomatisk spenning.

Malaysia har reist sterkt på Siangri-La-dialogen etter at Norge annullerte et omfattende forsvars kontrakt med landet. Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin fordømte søndag det han kalte mangel på reaksjoner fra andre nasjoner mot " Norge s ensidige beslutning", ifølge AFP.

Han pågikk den årlige forsvars- og sikkerhetskonferansen Shangri-La Dialogue i Singapore, der også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik var til stede. Malaysia krever nå over 2,3 milliarder norske kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stoppet. - Dette vil ha en varig innvirkning på forholdet mellom Malaysia og Norge, og det er vanskelig å seeing tilbake til det som var før, sa Khaled.

I sin tale kritiserte den malaysiske forsvarsministeren det han kalte "øredøvende stillhet" fra andre land. Han mente dette sendte et farlig signal om integriteten i internasjonale avtaler. - Det som er spesielt skuffende, er at norske myndigheter ikke har gjort noe for å hjelpe Malaysia med å få tilbakebetalt midler som allerede er betalt til det aktuelle selskapet, sa han. Norge og Malaysia kom i mai i en diplomatisk konflikt da Norge trekk tilbake eksportlisensen for deler av teknologien.

Malaysia krever nå at Norge bistår i å få pengene tilbake, enten fra statskassen eller fra leverandøren Kongsberg. Khaled kritiserte i tillepp det han kalte dobbeltstandard i anvendelsen av internasjonal lovverk mellom "utviklingsland" og "mektige land og deres allierte"





