Malaysias forsvarsminister har kraftig kritisert Norges annullering av en forsvarsavtale og beskylder andre land for å være for stille. Malaysia har如 https://news.com/example startet samtaler med alternative partnere for å sikre militært utstyr.

Malaysia har søkt om kraftigt skyts etter at Norge har annullert en omfattende forsvarsavtale med landet. Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin kritiserte søndag det han kalte mangel på kraftige reaksjoner fra andre land mot " Norge s ensidige beslutning".

Han uttalte seg på forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue, en årlig asiatisk konferanse som holdes i Singapore denne helgen. Der er også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik til stede. I sin tale kritiserte den malaysiske statsråden det han kalte "øredøvende stillhet" fra andre land og sa at dette "sender et farlig budskap" om integriteten i internasjonale avtaler. Norge og Malaysia havnet i mai i en diplomatisk strid etter at Norge trekker tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi.

Norge har argumentert med at hensikten ikke har vært å ramme Malaysia. Malaysias forsvarsminister kritiserte i sin tale det han kalte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom "utviklingsland" og "mektige land og deres allierte". Han la til at Malaysia nå er i samtaler med "ekte partnere" for å kjøpe rakettsystem. Saken skaper spenning i regionen og understreker utfordringene i internasjonalt samarbeid.

Den malaysiske regjeringen føler seg lurt og søker alternative allierte for å sikre nasjonalt forsvar. Den norske beslutningen har fått konsekvenser for bilaterale relasjoner og kan påvirke andre lands tillit til norske avtaler. Konferansen i Singapore blir et viktig forum for å diskutere slike spørsmål, og begge ministre har mulighet til å utdype sine posisjoner. Dette understreker vektleggingen av dialog og tillit i internasjonale forhold.

Malaysia ser nå mot andre leverandører for å møte sine militære behov, mens Norge må forberede seg på mulige diplomatiske tiltak. Spørsmålet om likeverd i internasjonale avtaler er sentralt, og malaysiske beslutningstakere mener at behandlingen av deres land er et eksempel på urettferdig praksis. Denne utviklingen kan få langsiktige implikasjoner for forsvarsmarkedet i Sørøst-Asia og globale allianseverdier





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