Malaysias forsvarsminister kritiserer Norges beslutning og krever erstatning

Malaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin fordømte søndag Norges ensidige beslutning og mangel på kraftige reaksjoner fra andre land. Malaysia har varslet at landet krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stanset. Malaysias forsvarsminister kritiserte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom utviklingsland og maktige land og deres allierte.

Han uttalte seg på forsvars- og sikkerhetsforumet Shangri-La Dialogue, en årlig asiatisk konferanse som denne helgen holdes i Singapore. Der er også Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til stede. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter våpen-nekt I sin tale kritiserte den malaysiske statsråden det han kalte øredøvende stillhet fra andre land og sa at dette sender et farlig budskap om integriteten i internasjonale avtaler.

Norge og Malaysia havnet i mai i en diplomatisk strid etter at Norge trakk tilbake eksportgodkjennelse for visse typer teknologi. Norge har argumentert med at hensikten ikke har vært å ramme Malaysia. Malaysia har varslet at landet krever litt over 2,3 milliarder kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stanset. Malaysias forsvarsminister kritiserte søndag i sin tale dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom utviklingsland og maktige land og deres allierte.

Han la til at Malaysia nå er i samtaler med ekte partnere for å kjøpe rakettsystem





