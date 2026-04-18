Malmö FF jakter ny sportssjef etter omorganisering; Sarpsborgs Hampus Andersson i søkelyset

Malmö FF har startet sesongen med varierende resultater og har nå startet jakten på en ny sportssjef etter at Daniel Andersson er blitt fotballsjef. Klubben har fått nei fra Hammarbys sjefsspeider Philip Berglund og har nå kontaktet Sarpsborgs sportssjef Hampus Andersson.

Malmö FF, som avsluttet den forrige sesongen av Allsvenskan på en skuffende 6. plass, har innledet den nåværende sesongen med et blandet resultat – én uavgjort og to seire. Til tross for en noe bedret start, understrekes det internt i klubben at det fortsatt gjenstår betydelig arbeid for å nå ønsket nivå. En sentral endring i klubbens administrasjon er at Daniel Andersson har trådt tilbake fra sin rolle som sportssjef.

Han har nå fått en ny stilling som fotballsjef, en rolle som antakelig innebærer et bredere strategisk ansvar for fotballavdelingen. Med denne omorganiseringen er Malmö FF nå aktivt på jakt etter en erstatter til sportssjef-posisjonen. Jakten har så langt ikke båret frukter, og klubben står overfor utfordringer i rekrutteringsprosessen. Tidligere på lørdagen rapporterte Fotbollskanalen at Philip Berglund, som har vært sjefsspeider hos Hammarby, hadde takket nei til tilbudet om å overta sportssjef-rollen i Malmö FF. Dette sender klubben tilbake til startblokken i jakten på en egnet kandidat. Myndighetene i Malmö FF ser ut til å være villige til å se utenfor Sveriges grenser for å finne den rette personen. Ifølge flere kilder som Fotbollskanalen har snakket med, har klubben nå tatt kontakt med Sarpsborgs sportssjef, Hampus Andersson. Dette er ikke første gang Hampus Andersson har blitt koblet til en toppstilling i svensk fotball. Tidligere i mars rapporterte både svenske Expressen og norske TV2 at Andersson var en sterk kandidat til å erstatte Bosse Andersson som sportssjef i Djurgården. Ryktene sirkulerte sterkt, og det ble ansett som sannsynlig at en overgang kunne finne sted. Fotbollskanalen erfarer imidlertid at selv om Hampus Andersson har vært et navn som ble diskutert internt i Djurgården i forbindelse med deres sportssjef-stilling, er han nå ikke lenger en aktiv del av deres rekrutteringsprosess. Det ser dermed ut til at Djurgården har gått videre med andre kandidater, noe som potensielt åpner dørene for Malmö FF. Da det ble klart rundt årsskiftet at Daniel Andersson skulle ta steget over i sin nye rolle som fotballsjef, uttrykte Malmö FF et klart håp om å ha en ny sportssjef på plass i god tid før sommerens overgangsvindu åpner. Dette vinduet er ofte en kritisk periode for klubber som ønsker å forsterke stallen, og en ny sportssjef vil trolig ønske å ha et ord med i laget i forhold til potensielle spillerkjøp og salg. Tidsfristen nærmer seg, og Malmö FF er under press for å sikre seg en ny sportssjef som kan bidra til klubbens sportslige utvikling og suksess i den pågående sesongen og i årene som kommer. Den nye sportssjefen vil få ansvaret for å bygge videre på klubbens eksisterende fundament, identifisere nye talenter, samt sikre at Malmö FF forblir en toppkonkurrent i Allsvenskan og i europeiske turneringer. Valget av sportssjef er avgjørende for klubbens fremtidige sportslige retning, og det er derfor forståelig at prosessen tar tid, selv om det også skaper usikkerhet





