Mammografiprogrammet i Rogaland sliter med forsinkelser: Debattinnlegg

Et debattinnlegg som belyser utfordringene med Mammografiprogrammet i Rogaland. Debatten handler om forsinkelser, manglende kapasitet og prioritering av forebygging i helsevesenet.

DEBATT: Mammografiprogrammet i Rogaland sliter med forsinkelser. Selv er jeg blant dem som ventet på en innkalling som aldri kom. Da jeg var 52 år fikk jeg brystkreft.

Selv synes jeg det er vanskelig å forstå at bare rundt to prosent av helsebudsjettene våre brukes på forebygging, samtidig som vi vet hvor viktig tidlig oppdagelse faktisk er. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det finnes noen saker rundt kreftsykdom jeg brenner ekstra for. Mammografiscreening er en av dem. Derfor støtter jeg også helhjertet Rosa sløyfe kampanjen, som drives av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, i kampen for å utvide Mammografiprogrammet – både ned og opp i alder. Samtidig sitter jeg igjen med en ganske ubehagelig erkjennelse av at vi ikke engang klarer å gjennomføre programmet slik det er ment å fungere i dag.

Da jeg oppdaget en kul i brystet i mars i fjor, gikk jeg faktisk bare og ventet på min første innkalling til mammografi. Jeg var 52 år gammel og innenfor aldersgruppen som skal inviteres til screening annethvert år. Nå er jeg 53 år og har vært gjennom operasjon, cellegift, stråling og immunterapi. Jeg lever fortsatt med konsekvensene av både sykdommen og behandlingen.

Kreftregisteret vet naturligvis ikke at jeg allerede har fått brystkreft, vært i behandling og fortsatt står og venter på første ordinære innkalling. I ettertid har jeg fått beskjed om at kreften mest sannsynlig hadde utviklet seg i rundt to år før den ble oppdaget. Det er vanskelig å ikke tenke på hvordan situasjonen kunne sett ut dersom jeg hadde blitt fanget opp tidligere, men det er noe jeg ikke kan tillate meg selv å gå inn i.

For dette handler ikke bare om mangel på personell, kapasitet og etterslep etter covid. Det handler om hva som skjer når forebygging over tid blir satt på sparebluss fordi systemet er presset og ikke klarer å levere. Det er mye snakk om hvor dyrt helsevesenet har blitt. Om økende behandlingskostnader, sykefravær og press på offentlige budsjetter, og at nå er tiden her for å spare.

Men vi snakker lite om hva det faktisk koster å komme for sent. Selv synes jeg det er vanskelig å forstå at bare rundt to prosent av helsebudsjettene våre brukes på forebygging, samtidig som vi vet hvor viktig tidlig oppdagelse faktisk er. For hva koster egentlig et sykdomsløp som mitt? Operasjon, bildediagnostikk, cellegift, immunterapi, oppfølging og kontrolltimer med spesialister i alt fra onkologi, til kardiologi og indremedisin.

Medisiner, sykemelding, senskader og tapt arbeidskapasitet. Vi snakker om millioner. For ikke å snakke om belastningen på familie og pårørende og frykten som har flyttet inn i kroppen og nok aldri helt vil forsvinne igjen. Og dette gjelder ikke bare meg, for hvert eneste år rammes tusenvis av kvinner i Norge av brystkreft, og stadig flere yngre kvinner får sykdommen.

I 2025 var det rundt 208 flere tilfeller av brystkreft enn året før. Og til tross for disse tallene har vi altså et screeningprogram som allerede går på sparebluss. For når kvinner i Rogaland får beskjed om at mammografiinnkallingen kan være opptil to år forsinket, snakker vi ikke lenger om små glipper i systemet. Da snakker vi om en forebyggende helsetjeneste som ikke klarer å levere det den er satt til å gjøre.

For hvert tilfelle som oppdages tidligere kan bety mindre behandling, mindre belastning og bedre prognoser. Det er en menneskelig gevinst, men også en økonomisk. Og jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan det snakkes så varmt om forebygging, samtidig som kapasiteten til å gjennomføre den ikke prioriteres høyere





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mammografiprogrammet Rogaland Forsinkelser Forebygging Helsevesenet Kapasitet Prioritering Brystkreft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Teknologi for bedre privatøkonomi-rådgivning hindres av gammeldags justisEn virtuell personlig finansiell rådgiver som tilpasser råd basert på kundens økonomi, kan gi alle bedre råd til en bedre privatøkonomi. Men hindres av jus skrevet for en annen tid. Skriver en debattinnlegg som uttrykker innsenderens meninger.

Read more »

Tenk om alle fikk en virtuell økonomisk rådgiver som forstår din økonomiTeknologi som kan gi alle tilgang til en allvitende, personlig agent i privatøkonomien finnes. Men hindres av jus skrevet for en annen tid. Inntil bruken av denne teknologien forenkles, må vi ifølge en debattinnlegg i Ifrågasätt etablere bedre rammer for innovasjon i offentlig organ, forankret i EU og Saudi Arabia.

Read more »

Norsk mediepolitikk ser et vanskelig skue ut: Platoppfatning ut fra debattinnleggEin debattinnlegg ber dei norske mediene på at modernisera sin strategi i møte med dei store utfordrenga utover. Det er ein farleg endring i momsen på digitalreiser som kan føre til at TV 2 går tom for ressursar, og at norske aviser må grensa programmet med direkte- og podkastformat. Arbeidpartiet er på vegen til å vere imot det nye, plattformnøytrale momsenettverket. Ein kronikk i Aftenposten i dag kritiserer det store paradokset i SBEs praksis for å måle medieinnhald mot verksemdreitakt på video. Ein direktesendt debatt er momspliktig for ei avis, men eit PDF-format av ei papiravis er ikkje det. Ein har ogsåinen at dei som held fast på den gamle organisasjonen av mediene, såg samarbeidsmodellen som altfor innviklet og karakteristikk for teknologi-gigantane som Meta og Google.

Read more »

Boligminister Skjæran, du er invitert på privat befaring til Oslos mørkeste nye boligmiljøerLes dagslysforskernes debattinnlegg.

Read more »