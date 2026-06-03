Man og kvinne ransaka etter innbrudd i Breeze Hotel Victoria

Politiet rykket ut til Breeze Hotel Victoria i Kong Oscars gate etter en innbruddalarm. En mann og en kvinne kom ut av bygningen da politiet ankom, og de ble ransaka. Det ble ikke funnet verdisaker på dem, og politiet fant heller ikke noe som var borte da de gjennomførte en kontroll.

Klokka 03.16 fekk politiet melding om at det hadde gått ein innbrotsalarm ved Breeze Hotel Victoria i Kong Oscars gate. Hotell et er under oppussing. – Ein mann og ei kvinne kom ut av bygningen då politiet svinga inn framfor hovudinngangen, melder operasjonsleiar Morten Rebnord.

Mannen bar på eit brekkjern og ein hammar, og paret blei ransaka. Det blei ikkje funne verdisaker på dei, og politiet fann heller ikkje noko som mangla då dei var gjennom bygget, fortel Rebnord til BT. Mannen erkjente at han hadde brote opp inngangsdøra for å ta seg inn i bygget. Paret fekk gå, og politiet har oppretta sak.

Det skal ikke være fare for spredning. Alle personer skal være ute av boligen. Brannvesenet sender røykdykkere inn i huset, opplyser brannvesenet. – Vi sender dem inn for å slukke.

Det er forholdsvis lite flammer, men vi sender dem inn for å slå ned brannen, sier Kvam





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