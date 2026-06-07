Manchester City skal være med i kampen om en av League Ones beste keepere etter at manager Pep Guardiola ga en strålende avskjed i Manchester mandag.

Manchester City forbereder seg på sommerens overgangsvindu ved å se nedover i divisjonssystemet. Klubben skal være med i kampen om en av League Ones beste keepere.

Etter at manager Pep Guardiola ga en strålende avskjed i Manchester mandag, står klubben overfor realitetene av utfordringen han etterlater seg. Et tiår med nærmest komplett dominans på Etihad Stadium er over, og City skal jobbe for å komme tilbake til toppen av tabellen. Innsatsen starter med en ny manager, ventelig tidligere Chelsea- og Leicester-sjef Enzo Maresca, men det skjer også ting på overgangsfronten.

Sommerens overgangsvindu er Citys mulighet til å gi Maresca verktøyene han trenger for å satse seriøst på tittelen. Ett av klubbens første rapporterte mål er et navn som vil være kjent ikke bare for City-supportere, men også for fans av klubber i Championship. Sheffield Wednesday rykket nemlig ned fra nivå to med flere måneder igjen av 2025/26-sesongen. Manager Henrik Pederson måtte håndtere et fradrag på 18 poeng på grunn av økonomiske uregelmessigheter under den forhatte tidligere eieren Dejphon Chansiri.

Owls avsluttet sesongen med null poeng. Til tross for å ha tapt 32 av sine 46 Championship-kamper, har Wednesdays keeper Pierce Charles fått ros på begge sider av skulderoperasjonen som tok en stor del av sesongen hans. 20-åringen er tidligere City-akademispiller fra Mancunia og skal nå være tilbake på radaren til sin gamle klubb





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Pep Guardiola Enzo Maresca Sheffield Wednesday Pierce Charles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester United får stort ufortjent penge dryssEtter sjefene på Old Trafford holdt Mason Greenwood utenfor all fotball i over et år etter han ble frifunnet fra alle anklager oppfattes det som merkelig de nå skal tjene stort på at den engelske…

Read more »

Manchester United kaster seg inn i budkamp om den dyreste italienske spilleren gjennom tideneNewcastles midtbaneveteran Sandro Tonali er en ettertraktet spiller med mange beilere. Nå det ser ut til at Manchester United med fornyet vilje til å bruke penger har blitt favoritter til å signere…

Read more »

Fikk nyheten på flyet:- Han var toneangivende for at jeg gikk fra Manchester City til Fulham, sier Oscar Bobb (22).

Read more »

Klopp ville ha Manchester Uniteds superflopp som Salah-erstatter!Mo Salah har skrivet historie hos Liverpool, og er selv nå historie på Anfield. De siste årene har den egyptiske superstjernen vært konstant meldt på vei bort fra merseysideklubben…

Read more »