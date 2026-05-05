Manchester City fordømmer rasistiske angrep mot spillere

Manchester City har uttrykt sin avsky over rasistiske hendelser rettet mot Nathan Ake, Joakim Semenyo og Marc Guéhi. En 71 år gammel mann er arrestert etter rasistiske rop under kampen mot Everton.

Manchester City fordømmer på det sterkeste rasistiske angrep rettet mot sine spillere, Nathan Ake og Joakim Semenyo , samt Crystal Palaces Marc Guéhi . Klubben har gitt ut en uttalelse tirsdag der de uttrykker sin avsky over hendelsene som fant sted i forbindelse med kampen mot Everton og på sosiale medier.

Semenyo ble utsatt for rasistiske rop fra tribunen under kampen, mens Guéhi har mottatt en rekke hatefulle og rasistiske meldinger på sosiale medier etter kampen. Manchester City roser Everton og politiet for deres raske handling i å identifisere og arrestere en 71 år gammel mann som var involvert i de rasistiske ropene mot Semenyo. Mannen ble arrestert på stadion etter at tilskuere varslet vaktene, og politiet overtok deretter saken.

Han er nå løslatt mot kausjon, men har fått et pålegg om å ikke oppholde seg i nærheten av idrettsarenaer fire timer før og etter arrangementer. City understreker at de står fullt og helt bak sine spillere og vil aldri tolerere diskriminering av noe slag i fotballen. Denne støtten strekker seg til både Semenyo og Guéhi, og klubben vil fortsette å jobbe for å bekjempe rasisme i alle dens former.

Hendelsene har skapt stor opprør i fotballmiljøet, og mange har uttrykt sin støtte til de berørte spillerne. Det er viktig å sende et tydelig signal om at rasisme ikke har noen plass i fotballen eller i samfunnet generelt. Manchester City oppfordrer alle til å ta avstand fra diskriminering og å rapportere alle former for hatefulle ytringer. Klubben vil også samarbeide med politiet og andre relevante myndigheter for å sikre at de ansvarlige for disse handlingene blir stilt til ansvar.

Ut over de rasistiske hendelsene, har kampen mot Everton også hatt betydning for tittelfighten i Premier League. Det uavgjorte resultatet 3-3 har ført til at City har havnet fem poeng bak Arsenal, selv om de har en kamp til gode. Dette gjør kampen om ligatittelen enda mer spennende og utfordrende for Manchester City. Laget må nå vinne sine gjenværende kamper for å ha en sjanse til å ta igjen Arsenal og sikre seg mesterskapet.

Situasjonen understreker viktigheten av å fokusere på både sportslige prestasjoner og å bekjempe rasisme og diskriminering i fotballen. Det er avgjørende at fotballen er en inkluderende og trygg arena for alle, både spillere og tilskuere. Manchester City vil fortsette å arbeide for å skape en slik arena, og de oppfordrer alle andre klubber og organisasjoner til å gjøre det samme. Klubben vil også fortsette å støtte initiativer som fremmer mangfold og inkludering i fotballen.

Dette inkluderer å jobbe med skoler og lokalsamfunn for å øke bevisstheten om rasisme og diskriminering, og å tilby utdanning og opplæring til spillere, trenere og ansatte. Målet er å skape en fotballkultur der alle føler seg respektert og verdsatt, uavhengig av deres bakgrunn eller hudfarge. Den raske responsen fra Everton og politiet i denne saken er et positivt eksempel på hvordan man kan håndtere rasistiske hendelser.

Det er viktig at slike hendelser blir tatt på alvor og at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Dette sender et tydelig signal om at rasisme ikke vil bli tolerert. Samtidig er det viktig å huske at det er behov for en langsiktig strategi for å bekjempe rasisme i fotballen. Dette krever en felles innsats fra alle involverte, inkludert klubber, spillere, trenere, fans og myndigheter.

Manchester City er forpliktet til å spille en aktiv rolle i denne kampen, og de vil fortsette å jobbe for å skape en mer inkluderende og rettferdig fotballverden. Kampen mot Everton var en intens og dramatisk affære, og det uavgjorte resultatet har skapt spenning i toppen av Premier League. Men det er viktig å huske at fotball handler om mer enn bare resultater. Det handler også om å fremme positive verdier som respekt, inkludering og rettferdighet.

Manchester City vil fortsette å fokusere på disse verdiene, både på og utenfor banen





