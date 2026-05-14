Manchester City-manager Pep Guardiola kan forlate klubben

Pep Guardiola, manager for Manchester City, kan forlate klubben etter sesongen. En av hans aller nærmeste støttespillere, fysisk trener Lorenzo Buenaventura, er ferdig i klubben, og keepertrener Xabi Mancisidor skal også være ferdig etter sesongen. Avgangene setter fart på ryktene om at spanjolen kan gi seg etter sesongen.

Så langt kan han skilte med seks Premier League-titler, én Champions League-tittel og en rekke seire i både FA-cup og Ligacup. - Jeg tror det er en svært stor sjanse for at Guardiola forlater City ved sesongslutt.

Han signerte en toårskontrakt, men internt i klubben var det en forventning om at det i realiteten kom til å bli ett år, helt fram til avtalen nesten ble offentliggjort, sa den velrenommerte journalisten David Ornstein til Nå har saken tatt en ny vending. En av hans aller nærmeste støttespillere, fysisk trener Lorenzo Buenaventura (63), er nemlig ferdig i Manchester City etter sesongen, skriver Duoen har jobbet tett sammen de siste 15 årene, både i Barcelona, Bayern München og Manchester City.

Duoen beskrives som ekstremt nære hverandre. Også keepertrener Xabi Mancisidor, som var i City før Guardiola kom, skal være ferdig etter sesongen. Avgangene setter ytterligere fart på ryktene om at spanjolen giver seg etter sesongen. The Athletic skriver at flere ulike kilder i forskjellige avdelinger rundt førstelaget i City forventer at Guardiola kommer til å forlate klubben, men 55-åringen skal også være i godt humør og sterkt motivert av måten det unge laget hans avslutter sesongen på.

De som kjenner City-systemet godt, sier det er vanskelig å se for seg at Guardiola fortsetter i klubben uten Buenaventura. Dermed blir avgangen til den fysiske treneren også tolket som enda et tegn på at et managerskifte kan være nært forestående. Samtidig sirkulerer en video filmet fra tribunen fra Etihad på sosiale medier. Videoen viser det som tilsynelatende er en rekke trofeer i midtsirkelen på banen og en skikkelse som blir filmet mens han går mellom dem.

Flere kontoer spekulerer i at det blir spilt inn en avskjedsvideo med Guardiola. Den anerkjente journalisten Ben Jacobs går imidlertid langt i å avkrefte dette. - Forstår at denne spesifikke videoen er en del av Bernardo Silvas avskjed etter ni år og 18 trofeer i klubben, skriver Jacobs på - Når det gjelder Pep Guardiola, finnes det fortsatt en mulighet for at han forlater klubben i sommer, selv om Manchester City viser til at kontrakten hans varer til sommeren 2027.

Den lekkede videoen skal imidlertid være knyttet til Bernardo Silva. BLIR OVERRASKET: Landslagsspiller Sander Berge blir overrasket og får tips fra en gammel Asker-legende i den første episoden av NRK-programmet «Vi skal til VM! ». Video: NRK Guardiola har i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten med Erling Braut Haalands klubb, men arbeidet med å peke ut en erstatter skal ha pågått en stund allerede.

Tidligere Chelsea-manager Enzo Maresca ryktes å være i førersetet om Guardiola velger å gi seg. Manchester City har allerede vunnet Ligacupen denne sesongen, og er fremdeles med i kampen om Premier League-gullet. De er imidlertid avhengige av at Arsenal snubler om Guardiolas sjuende ligatittel skal bli en realitet. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter.

Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Pep Guardiola Manager Avgang Likelyhood Enzo Maresca Arsenal Premier League-Gullet Ligacupen Video

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City har kun én kandidat til å erstatte Pep GuardiolaDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Manchester City – Crystal Palace 2–0 til pause: Kritisk start for City, med Semenyo-målManchester City startet med en kontroversiell start, men Antoine Semenyo scoret et avgjørende mål mot Crystal Palace.

Read more »

Pep Guardiolas exit og fitness-treners forlatelse: Manchester Citys store nyheterDe siste sesongene har det vært kontinuerlige spekulasjoner om Pep Guardiolas exit fra Manchester City. Nå er det klart for en ny manager som skal ta over stafettpinnen etter Guardiola. Fitness-trener Lorenzo Buenaventura forlater også klubben etter sesongen. Dette er to av de største nyhetene i Manchester Citys historie de siste sesongene.

Read more »

Erling Haaland og Pep Guardiola: Vinnerne av mange trofeer sammenErling Braut Haaland og Pep Guardiola har vunnet en rekke trofeer sammen, inkludert seks Premier League-titler, én Champions League-tittel og en rekke seire i FA-cup og Ligacup. En av Guardiolas aller nærmeste støttespillere, fysisk trener Lorenzo Buenaventura, er ferdig i Manchester City etter sesongen, og dette setter fart på ryktene om at Guardiola kan forlate klubben.

Read more »