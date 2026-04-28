Manchester City ønsker terminendringer i Premier League for å hjelpe gulljakten

Erling Braut Haalands Manchester City har bedt om å få flytte to viktige kamper i Premier League for å bedre sine sjanser i tittelkampen mot Arsenal. Flere klubber er imidlertid kritiske til forslaget.

Manchester City , med den norske stjernespissen Erling Braut Haaland i spissen, har angivelig fremmet et ønske om endringer i terminlisten for de avsluttende kampene i Premier League -sesongen.

Dette skjer i et forsøk på å optimalisere sine sjanser i gullkampen mot Arsenal. Ifølge rapporter fra britiske medier, har Citys ledelse innledet samtaler med Premier League-administrasjonen om muligheten for å flytte to avgjørende kamper i den tette serieavslutningen. Situasjonen er prekær for Pep Guardiolas mannskap, som for øyeblikket ligger tre poeng bak Arsenal, men har en kamp i hånden – hjemmekampen mot Crystal Palace.

Denne kampen, sammen med bortekampen mot Bournemouth, er sentrale i Citys forsøk på å sikre seg ligatittelen. Utfordringen ligger i at City har sikret seg en plass i FA-cupfinalen, som spilles lørdag 16. mai, og dette kolliderer med den opprinnelige terminlisten for ligakampene. En flytting av kampene vil potensielt gi City bedre forutsetninger for å prestere optimalt både i Premier League og FA-cupen.

Kjernen i Citys forespørsel dreier seg om å finne nye datoer for kampene mot Crystal Palace og Bournemouth. Den opprinnelige planen var at Bournemouth-kampen skulle spilles 17. mai, men med FA-cupfinalen i horisonten, er dette ikke lenger mulig. City har presentert flere forslag til Premier League, inkludert å flytte Palace-kampen til onsdag 13. mai og Bournemouth-kampen til tirsdag 19. mai, slik at de ligger på hver side av FA-cupfinalen.

Et annet forslag, ifølge BBC, innebærer å flytte Bournemouth-kampen til tirsdag 12. mai og Palace-kampen til 19. mai. Målet med disse forslagene er å gi City to hjemmekamper i løpet av en uke som kan bli avgjørende for gullkampen. I tillegg vil en slik løsning gi Haaland og resten av laget en ekstra dag til å forberede seg til FA-cupfinalen mot Chelsea på Wembley.

Denne ekstra hvilen og forberedelsestiden kan være kritisk for å sikre et optimalt prestasjonsnivå i begge finalene. Det er tydelig at City ser på terminlisten som en viktig faktor i deres forsøk på å vinne både Premier League og FA-cupen, og de er villige til å utforske alle muligheter for å optimalisere sine sjanser. Imidlertid møter Citys ønske om endringer i terminlisten motstand fra flere hold.

Både BBC og Talksport rapporterer at minst tre andre Premier League-klubber er skeptiske til å imøtekomme Citys forespørsel. Kritikken dreier seg sannsynligvis om prinsippet om likebehandling og frykten for at en slik tilpasning vil skape et presedens som kan misbrukes i fremtiden. Flere medier hevder at Citys sjanser for å få medhold i sine ønsker er små. Premier League-administrasjonen må balansere Citys behov med hensynet til rettferdighet og likebehandling for alle klubber i ligaen.

Beslutningen vil utvilsomt bli nøye vurdert, og det er stor spenning knyttet til utfallet. Uansett hva utfallet blir, vil det ha betydelige konsekvenser for gullkampen i Premier League og Citys sjanser for å vinne en historisk dobbel – både ligatittelen og FA-cupen. Haaland og Citys fans følger utviklingen med stor interesse, i håp om at Premier League vil ta en beslutning som gir laget deres de beste mulige forutsetningene for suksess





