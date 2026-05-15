Manchester City's Pursuit of Federico Valverde: A Summer Showdown

Manchester City is in a race to sign the Uruguayan midfielder, Federico Valverde, from Real Madrid. Pep Guardiola has identified him as the perfect successor to Bernardo Silva and is preparing to make a significant financial offer to Florentino Pérez. The player's versatility, physical presence, and leadership qualities make him an ideal addition to City's midfield.

Manchester City er med i kampen om den uruguayanske midtbanespilleren, Federico Valverde , som forlater Real Madrid til sommeren. Pep Guardiola har identifisert ham som den perfekte arven til Bernardo Silva etter at kontrakten hans går ut.

Manchester City har satt i gang presisjonsmaskineriet for å prøve å signere ham, med Florentino Pérez i Real Madrid-styret vurderende et historisk salg for å gjenopprette harmonien i gruppen. Med en verdi på mellom 80 og 100 millioner euro er denne overgangen i ferd med å bli sommerens store skjelv. Manchester City forstår at de planlagte avgangene til profiler som Mateo Kovačić og Tijjani Reijnders krever ankomsten av en spiller med fysisk nærvær og beviste lederegenskaper.

Pep Guardiola ser for seg Federico Valverde som den ideelle partneren til Rodri i bunnen av dobbelt pivoten for å sikre absolutt kontroll over overgangene i spillet





