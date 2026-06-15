Det er United selv som melder om avtalen som er inngått med strømmetjenesten Prime Vide. Det kritikerroste dokumentarkonseptet «All or Nothing» har vært sendt i en årrekke, og ulike idrettsklubber har vært gjenstand for skapernes søkelys. Nå er turen kommet til United. Premier League-kollegene Tottenham, Arsenal og Chelsea har tidligere vært fulgt tett gjennom en hel sesong. United-serien kommer på lufta sent i 2027 og skal gjøres tilgjengelig i over 240 land og territorier over hele verden. Den vil være tilgjengelig for eksisterende Prime-medlemmer uten ekstra kostnad.

Manchester United blir TV-serie. Det er United selv som melder om avtalen som er inngått med strømmetjenesten Prime Vide . Det kritikerroste dokumentarkonseptet «All or Nothing» har vært sendt i en årrekke, og ulike idrettsklubber har vært gjenstand for skapernes søkelys.

Nå er turen kommet til United. Premier League-kollegene Tottenham, Arsenal og Chelsea har tidligere vært fulgt tett gjennom en hel sesong. United-serien kommer på lufta sent i 2027 og skal gjøres tilgjengelig i over 240 land og territorier over hele verden. Den vil være tilgjengelig for eksisterende Prime-medlemmer uten ekstra kostnad.

Fra United-hold heter det at seerne vil få et unikt innblikk i hverdagen hos en av verdens mest populære klubber. – Manchester United er mer enn en fotballklubb: Klubben er et globalt fenomen.

«All or Nothing: Manchester United» var en historie vi måtte fortelle, sier serieskaper Tara Erer. – Fra Old Trafford til alle verdenshjørner finnes det ingen klubb som har dette nivået av lidenskap, historie og besettelse. Det er akkurat den typen historie vi ønsker å fortelle, og vi kunne ikke vært mer begeistret for å bringe den til kundene, legger hun til.

– Nå er tidspunktet riktig for å åpne dørene våre, slik at fansen vår over hele verden for første gang kan se bak kulissene til en klubb som betyr så mye for så mange mennesker





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