Glazer-familien, med sine seks arvinger etter Malcolm Glazer, er majoritetseiere i Manchester United. Klubben er også listet på New York Stock Exchange. Manchester United-fansen har et giftig forhold til Glazer-familien, som har påført klubben massiv gjeld siden den kontroversielle overtakelsen i 2005. Grønne og gyldne skjerf - symbolet på motstanden - har blitt et fast innslag på tribunen, og slagord som 'Love United, Hate Glazers' har runget gjennom gatene i Manchester i årevis.

Glazer-familien, med sine seks arvinger etter Malcolm Glazer , er majoritetseiere i Manchester United . Klubben er også listet på New York Stock Exchange . Manchester United -fansen har et giftig forhold til Glazer-familien, som har påført klubben massiv gjeld siden den kontroversielle overtakelsen i 2005.

Grønne og gyldne skjerf - symbolet på motstanden - har blitt et fast innslag på tribunen, og slagord som 'Love United, Hate Glazers' har runget gjennom gatene i Manchester i årevis. David Beckham viste sin støtte til saken etter at han møtte Manchester United, da han spilte for AC Milan i 2010. I 2021 forsøkte Glazer-familien å melde United inn i den mye omstridte Super League, og rasende fans stormet Old Trafford, kamper ble utsatt og politiet måtte rykke ut.

Under Glazer-eierskapet har klubben hentet inn enorme inntekter, men pengene har i liten grad funnet veien til troféskapet. Prinsesse Ingrid Alexandra forlot Skaugum sammen med kronprinsesse Mette-Marit for å være sammen med kronprinsessen på Rikshospitalet, da kronprinsessen var observert med nesegrime og oksygentilførsel. Kronprins Haakon uttalte at han var bekymret for helsetilstanden til ektefellen. Dronning Sonja ble sykmeldt i én uke som følge av hjerteproblemer, men ble friskmeldt mandag denne uka





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