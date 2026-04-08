Manchester United planlegger en omfattende omstrukturering av laget, som involverer salg av flere profilerte spillere for å overholde økonomiske regler og forsterke laget for fremtidig suksess. Salget inkluderer spillere som Marcus Rashford, Rasmus Højlund og André Onana, samt spillere som forlater klubben som frie agenter. Målet er å redusere lønnskostnadene og hente inn nye spillere som passer inn i trenerens spillestil.

Manchester United står overfor en omfattende omstrukturering for å gjenopprette sin posisjon i europeisk fotball. Klubben må generere 100 millioner pund gjennom salg for å overholde økonomiske bærekraftsregler innført av Premier League og UEFA. Denne ambisiøse planen, som ledes av Sir Jim Ratcliffe, involverer salg av profilerte spillere som Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, André Onana, Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho og Tyrell Malacia.

Målet er å redusere lønnskostnadene og skaffe umiddelbar likviditet for å kunne hente inn nye stjerner. Klubben forhandler allerede om faste overganger for sine viktigste offensive og defensive aktiva, en prosess som vil avgjøre Carricks evne til å forsterke laget før neste sesongs Champions League-kvalifisering. \Klubben håper å tjene rundt 64 millioner pund fra salgene av Marcus Rashford og Rasmus Højlund. Rashford ser ut til å være på vei til FC Barcelona, mens Højlund har et konkret tilbud fra Napoli. André Onana forventes å generere minst 19 millioner pund for å unngå tap. Salget av Manuel Ugarte og Joshua Zirkzee vil sannsynligvis medføre et tap sammenlignet med den opprinnelige investeringen. Ugarte har ikke klart å etablere seg, mens Zirkzee ikke har innfridd forventningene. I tillegg til disse salgene, vil Jadon Sancho og Tyrell Malacia forlate klubben som frie agenter. Sancho avslutter en periode med varierende prestasjoner, og frigjør en betydelig lønnsutgift. Malacia, som har slitt med skader, vil også søke nye utfordringer. Disse avgangene, sammen med Casemiros exit, vil føre til betydelige lønnskutt, inkludert over 350 000 pund i uken bare fra Casemiro. Marcus Rashford, et klubbikon, søker en ny profesjonell utfordring. \Treneren ser etter yngre og mer dynamiske spillere som passer til hans spillestil, som inkluderer høy intensitet og raske omstillinger. Dette innebærer også at André Onana og andre veteraner kan bli erstattet av yngre spillere med større potensial. Klubben vil utforske det internasjonale markedet for spillere med offensive ferdigheter. Manchester United er overbevist om at denne omstruktureringen vil bidra til å bygge en mer sammensveiset og sulten garderobe. Med spillere som Ugarte og Zirkzee på vei ut, vil sommerens overgangsmarked være avgjørende for klubbens fremtidige konkurransekraft. Klubben er villig til å ofre sine nåværende stjerner for å gjenopprette klubbens tidligere storhet og troféskap





