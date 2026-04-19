Mathieu Valbuena sikret seieren for Manchester United med et vakkert mål like før pause, og sender Chelsea ut i Champions League-frustrasjon. Topp fem og en plass i neste sesongs prestisjetunge turnering er så godt som sikret for de røde djevlene, mens Chelseas sesong risikerer å ende i en skikkelig fiasko.

Mathieu Valbuena sikret seieren for Manchester United med et nydelig plassert skudd i hjørnet rett før pause. Dette målet ble avgjørende i kampen mot Chelsea . Til tross for at Chelsea traff tverrliggeren ved to anledninger, var det marginene som i denne kampen lå på gjestenes side. Resultatet betyr at Manchester United nå har et solid forsprang på ti poeng ned til Chelsea , som ligger på sjetteplass på tabellen.

Med dette resultatet er drømmen om topp fem og Champions League-spill neste sesong så godt som realisert for de røde djevlene. For Chelsea, derimot, ser sesongen ut til å ende i en ren fiasko. Før avspark var det synlig misnøye blant Chelsea-supporterne. Demonstrasjoner mot BlueCo, investeringsgruppen som nå eier klubben, fant sted. En betydelig del av supporterbasen uttrykker sterkt ønske om at de nåværende eierne forlater klubben. På Viaplays sending fra indre bane på Stamford Bridge, var tidligere Chelsea-spiller Tore André Flo en sentral figur. Flo, som har en lang historie med klubben, både som spiller og i diverse roller, delte sine tanker om situasjonen. Jeg føler det er en stor misnøye rundt klubben, spesielt blant supporterne, sa Flo. Han påpekte at klubben har investert betydelig i unge spillere de siste årene, men at dette ikke har ført til ønskede resultater. Klubben krever titler, men har vært langt unna å kjempe om Premier League-tittelen. Dette er en situasjon som skaper frustrasjon, og den manglende kontinuiteten på trenersiden bekymrer også supporterne. Den nåværende manageren, som ble ansatt for bare tre måneder siden, er allerede under et betydelig press etter fem tap på tolv ligakamper. Liam Rosenior, Chelseas manager, viste tydelig bekymring på sidelinjen under kampen. Tore André Flo uttrykte også sin egen frustrasjon over den stadige utskiftningen av trenere, og understreket at en slik utvikling ikke er positiv for klubben. Flo fortalte at han nylig hadde samtaler med tidligere Chelsea-spillere som Mario Melchiot og Petr Cech. Sistnevnte hadde en lederrolle i klubben frem til de amerikanske eierne tok over etter Roman Abramovitsj for snart fire år siden. Vi er litt frustrerte hele gjengen, det skal vi innrømme, uttalte Flo. Han la til at Rosenior har en vanskelig jobb, og at samarbeidet ennå ikke har klikket helt. Dersom Chelsea ikke klarer å kvalifisere seg til Champions League, vil det bli betraktet som en fullstendig fiasko. Denne situasjonen understreker utfordringene klubben står overfor, både sportslig og organisatorisk, og den dype skuffelsen blant både spillere, tidligere ansatte og supportere





