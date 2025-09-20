Manchester United vinner dramatisk kamp mot Chelsea på Old Trafford

Manchester United sikret en viktig seier mot Chelsea i en dramatisk kamp på Old Trafford. Kampen bød på røde kort, mål og stor spenning helt til slutten. Ruben Amorim fokuserte på resultatet og roste lagets innsats.

Lytt til saken – Resultatet er det eneste som teller, sier Ruben Amorim etter kampen, og han understreker at han bare prøver å gjøre jobben sin så godt han kan, og at han ikke har planer om å endre på det. Men det var definitivt ting som fikk publikum til å rive seg i håret underveis. – Helt utilgivelig. Fullstendig meningsløst, uttrykker Nils Johan Semb på Viaplay om det andre gule kortet som Casemiro fikk. – Fotball er et spill som krever intelligens og fokus. (...

) Dette holder ikke mål i det hele tatt, runget det fra Semb om begge spillerne som ble utvist i kampen. For Manchester United fikk en fin dag på jobb i regnværet på Old Trafford. Chelsea-keeper Robert Sanchez var den første som mistet hodet. Det skjedde allerede etter fem minutter, da han taklet Mbeumo og felte han utenfor sekstenmeteren. Direkte rødt kort til Chelsea-keeperen. Gjestene foretok en del omrokkeringer, og Estevao måtte byttes ut for å gi plass til keeper Filip Jørgensen. Hjemmelaget utnyttet overtallsspillet kjapt, og kaptein Bruno Fernandes scoret etter bare 15 minutter. Tre minutter senere fikk Casemiro sitt første gule kort. 20 minutter senere sendte Casemiro Manchester United opp i en 2–0 ledelse. Målet kom etter kaos foran Chelsea-målet. Ballen var innom hodet til Luke Shaw og Harry Maguire før Casemiro headet ballen i mål. Men så gikk det fra helt til syndebukk før noen rakk å rope Manchester United. På overtid i første omgang la Casemiro armene rundt Andrey Santos bakfra og felte ham. Gult kort nummer to og dermed rødt, og ut av banen. – Totalt rullegardin og hodemist. Tenker de ikke i det hele tatt? spurte Nils Johan Semb i pausen på Viaplay-studio. – En underlig kamp, sier Viaplay-kommentator Lars Tjernås. Det var tidvis vannpolo på den særdeles våte og regntunge gressmatta i Manchester. Vannspruten sto da spillerne løp rundt. Det var ti mot ti da lagene kom på banen etter pause. Og etter 80 minutter ble det spenning, da Trevoh Chalobah reduserte. Hjørnesparket ble slått kort til Reece James, som slo et strålende innlegg rett på pannebrasken til Chalobah og ballen gikk i nettet bak Bayindir. Manchester United hadde bare fire poeng etter fire kamper før denne kampen, og var i solid poengnød denne sesongen, mens Chelsea kunne ha klatret opp på en foreløpig andreplass bak Liverpool med seier. Ruben Amorim klappet i hendene og oppildnet spillerne på slutten av kampen. Det ble lagt til syv minutter. Og det trengte hjemmelaget, for Chelsea hadde sjanser foran mål i overtiden. Innbytter Manuel Ugarte blokkerte et skudd med ryggen like før slutt. – Amorims største resultat som Manchester United-manager, definitivt på hjemmebane. Dette var enormt for ham i dag. Det ble vanskelig da Casemiro ble utvist, man var ikke sikker på at de skulle klare å holde ut, sier tidligere Liverpool-profil Jamie Redknapp på Sky Sports. Mens Chelsea virket handlingslammet, og spilte som om de ikke fikk angripe med en mann mindre på banen, så kom laget tilbake i vater med ti mot ti, og kampen gikk mot slutten. – En thriller. Bare lettelse etter full tid på Old Trafford, skriver Zinny Boswell for Sky Sports





vgnett / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Manchester United Chelsea Old Trafford Casemiro Rødt Kort Ruben Amorim Premier League

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Manchester United ønsker tidligere Barcelona-spiller Ruben Amorim kjenner godtDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Les mer »

Garnacho klar for Old Trafford-retur i Chelsea-draktAlejandro Garnacho er klar for å møte Manchester United på Old Trafford i Chelsea-drakt. Etter en overgang fra United, kan han få starte kampen, ifølge Chelsea-treneren. Garnacho forlot Manchester United uten applaus og har hatt begrenset spilletid for Chelsea hittil.

Les mer »

Manchester United vant kaos-kamp mot Chelsea: – Totalt utilgiveligManchester Uniteds midtbane-spiller Casemiro scoret og jublet - før han ble syndebukk etter en total hodemist. Men hjemmelaget dro det i land.

Les mer »

Manchester United vant kaos-kamp mot Chelsea: – Totalt utilgiveligManchester Uniteds midtbane-spiller Casemiro scoret og jublet - før han ble syndebukk etter en total hodemist. Men hjemmelaget dro det i land.

Les mer »

Manchester United holdt unna til seier mot ChelseaFartsfylt start, røde kort og heseblende svingninger da Ruben Amorim fikk pusterom.

Les mer »

Manchester United vant kaos-kamp mot Chelsea: – Totalt utilgiveligManchester Uniteds midtbane-spiller Casemiro scoret og jublet - før han ble syndebukk etter en total hodemist. Men hjemmelaget dro det i land.

Les mer »