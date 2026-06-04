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Manchester Uniteds kontroversielle eierfamilie vurderer å selge seg ut

Sport News

Manchester Uniteds kontroversielle eierfamilie vurderer å selge seg ut
Manchester UnitedGlazer-FamilienAvram Glazer
📆6/4/2026 12:51 AM
📰dagbladet
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Manchester Uniteds kontroversielle eierfamilie, Glazer-familien, har diskutert muligheten for å selge sin andel i klubben etter mer enn to tiår med eierskap. Manchester United-fansen har et giftig forhold til Glazer-familien, og demonstrasjoner mot dem har blitt en fast del av supporterkulturen.

Manchester United s kontroversielle eierfamilie vurderer å selge seg ut, ifølge Bloomberg. Omstridt eier: Avram Glazer , sammen med hans søsken, har vært hatet av Manchester United -fansen i 20 år.

Medlemmer av Glazer-familien har diskutert muligheten for å selge sin andel i Manchester United FC etter mer enn to tiår med eierskap, melder Bloomberg. Manchester United-supporterne demonstrerer mot Glazer-familien før storkampen mot Liverpool. Det er ingen overdrivelse å si at Manchester United-fansen har et giftig forhold til Glazer-familien. Siden den kontroversielle overtakelsen i 2005, som påførte klubben massiv gjeld, har sinnene kokt på tribunene på Old Trafford.

Grønne og gyldne skjerf - symbolet på motstanden - har blitt et fast innslag på tribunen, og slagord som 'Love United, Hate Glazers' har runget gjennom gatene i Manchester i årevis. Superstjerne: David Beckham viste sin støtte til saken etter at han møtte Manchester United, da han spilte for AC Milan i 2010. Under Glazer-eierskapet har klubben hentet inn enorme inntekter, men pengene har i liten grad funnet veien til troféskapet

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