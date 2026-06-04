Manchester Uniteds kontroversielle eierfamilie vurderer å selge seg ut

Manchester Uniteds kontroversielle eierfamilie, Glazer-familien, har diskutert muligheten for å selge sin andel i klubben etter mer enn to tiår med eierskap. Manchester United-fansen har et giftig forhold til Glazer-familien, og demonstrasjoner mot dem har blitt en fast del av supporterkulturen.

Manchester United s kontroversielle eierfamilie vurderer å selge seg ut, ifølge Bloomberg. Omstridt eier: Avram Glazer , sammen med hans søsken, har vært hatet av Manchester United -fansen i 20 år.

Medlemmer av Glazer-familien har diskutert muligheten for å selge sin andel i Manchester United FC etter mer enn to tiår med eierskap, melder Bloomberg. Manchester United-supporterne demonstrerer mot Glazer-familien før storkampen mot Liverpool. Det er ingen overdrivelse å si at Manchester United-fansen har et giftig forhold til Glazer-familien. Siden den kontroversielle overtakelsen i 2005, som påførte klubben massiv gjeld, har sinnene kokt på tribunene på Old Trafford.

Grønne og gyldne skjerf - symbolet på motstanden - har blitt et fast innslag på tribunen, og slagord som 'Love United, Hate Glazers' har runget gjennom gatene i Manchester i årevis. Superstjerne: David Beckham viste sin støtte til saken etter at han møtte Manchester United, da han spilte for AC Milan i 2010. Under Glazer-eierskapet har klubben hentet inn enorme inntekter, men pengene har i liten grad funnet veien til troféskapet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Glazer-Familien Avram Glazer Super League Demonstrasjoner Kontroversi Eierskap Masse Gjeld Troféskapet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City blar opp 115 millioner euro for tidligere akademi-spiller som ikke er til salgsManchester Citys styre har bestemt seg for å satse alt på klubbens økonomiske muskler for å få i havn signeringen av superstjernen Morgan Rogers. Den 23 år gamle dynamiske spissen har blitt stjernen i…

Read more »

José Mourinho vil fiske i Manchester City etter sin første signering for Real MadridDen potensielle returen til José Mourinho i Real Madrid skaper allerede store overskrifter både i kaoset i forbindelse med flytting fra Portugal og hvilke spillere han vi ha og hvilke han vil kvitte…

Read more »

Manchester United henter brasilianerDen engelske storklubben skal være enig med Atalanta om en overgang for Ederson (26).

Read more »

Pulte forsvarer seg i etterretningshøring; Glazer-familien vurderer salg av Manchester UnitedUnder en høring i Kongressens etterretningskomité avviste Joseph Pulte at han hadde misbrukt hemmeligstemplet informasjon for å forfølge politiske motstandere til Donald Trump. Samtidig vurderer Glazer-familien, omstridte eiere av Manchester United, muligheten for å selge sin andel i klubben etter mer enn to tiår, ifølge Bloomberg.

Read more »