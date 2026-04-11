Manchester Uniteds Managerjakten: Enrique, Carrick og Nagelsmann i Fokus

Manchester United vurderer sine alternativer for managerposisjonen, med fokus på Luis Enrique, Michael Carrick og Julian Nagelsmann. Klubben ser etter en manager som kan lede dem tilbake til toppen av europeisk fotball.

Manchester United s ledere, Jason Wilcox, Omar Berrada og Christopher Vivell. En høytstående person i Manchester United drømmer om å ansette Luis Enrique som klubbens manager i fremtiden, ifølge en fersk oppdatering fra journalisten Fabrizio Romano. Den midlertidige manageren Michael Carrick har satt seg i en sterk posisjon til å bli utnevnt til permanent manager. Siden han tok over har han tatt 23 av 30 mulige poeng.

Under Carricks ledelse har de røde djevlene gått fra å håpe på Champions League-spill til å være i førersetet for å sikre seg en plass i Europas gjeveste klubbturnering neste sesong. United ligger for øyeblikket på tredjeplass før møtet med Leeds United, med syv kamper igjen av sesongen. Carrick og hans menn er seks poeng foran Liverpool før helgen – en topp fem-plassering garanterer plass i Champions League 2026/27. Med United på vei til å kvalifisere seg for første gang siden de ble slått ut i gruppespillet i 2023, kan Carrick få jobben på permanent basis. Men han er verken det eneste alternativet eller det endelige målet.\Katie Prices fjerde ektemann påstår han kjøper enorm Premier League-klubb. Romano: United-sjef er stor fan av Luis Enrique. En intern leder i Manchester United har en drøm om å utnevne PSG-sjef Luis Enrique som klubbens manager en gang i fremtiden. Ambisjonen om å få dette til nå, derimot, virker lite realistisk. Ligue 1-lederen er trygg på at spanjolen snart vil signere en ny kontrakt og bli værende på Parc des Princes. 55-åringen, som flere omtaler som verdens beste manager, går nå videre i samtaler med de franske gigantene. Denne uken tok de et nytt steg mot Champions League-tittelen da de slo Liverpool 2-0 i kvartfinalens første kamp. Om Enriques situasjon sa Romano følgende: Det jeg kan si, er at Paris Saint-Germain fortsatt er helt optimistiske. Ingenting er signert ennå, men PSG forblir optimistiske – slik de alltid har vært. Luis Enrique går altså fremover i disse samtalene med PSG om en ny kontrakt for de neste årene. Samtalene frem til 2030 er svært positive. Realiteten når det gjelder Luis Enrique og Manchester United er at det internt i United er noen som er en stor, stor fan og som drømmer om at Luis Enrique blir manager i klubben en dag. Akkurat nå er imidlertid Luis Enriques fokus på å forhandle om denne nye kontrakten med PSG – og på det som skjer på banen. Geniet Carrick har et alternativ klart for United. En av kandidatene er Tysklands manager Julian Nagelsmann. Sammen med Carrick ligger han høyere enn Mauricio Pochettino på klubbens sommerønskeliste. Ifølge journalisten Jacobs er Nagelsmann, mens han fokuserer på å lede nasjonen sitt i VM 2026, åpen for å ta en klubbjobb til sommeren. Han er dessuten svært interessert i å bli manager i Premier League. Om en avtale kan landes før mesterskapet, er en annen sak. United ønsker seg nemlig noen på plass tidlig i sommer for å forberede seg til det som kan bli en stor 2026/27-sesong – med europeisk fotball tilbake på Old Trafford. \Manchester United ser ut til å ha flere alternativer for managerposisjonen, med både Michael Carrick og Julian Nagelsmann som kandidater. Mens Carrick har hatt en imponerende periode som midlertidig manager, er Nagelsmann et attraktivt navn med tanke på hans erfaring og interesse for Premier League. Samtidig er Luis Enrique et langsiktig mål for klubben, selv om en umiddelbar ansettelse virker usannsynlig. Klubben ser ut til å ha en visjon for fremtiden, med fokus på å sikre en manager som kan føre dem tilbake til toppen av europeisk fotball. Spenningen er stor for hva som vil skje fremover, med potensialet for spennende endringer på trenerbenken før neste sesong. Det er tydelig at klubben ønsker å forsterke laget og være klare for en utfordrende sesong, med både Champions League-spill og en fornyet satsing på Premier League-tittelen. Valget av manager vil være avgjørende for å oppnå disse målene, og fansen vil utvilsomt følge utviklingen nøye





