Mange påstander om Norges Banks politikk er feilaktige

Harald Magnus Andreassen argumenterer for at mye av kritikken mot Norges Banks pengepolitikk er basert på feilaktige premisser. Han peker på at prisveksten i stor grad drives av innenlandske forhold og at arbeidsmarkedet er robust.

I en stadig pågående debatt om pengepolitikken til Ida Wolden Bache og Norges Bank , fremhever Harald Magnus Andreassen at mange av de fremførte påstandene er feilaktige.

Det er positivt med en faglig diskusjon rundt rentepolitikken, da samfunnsvitenskapen ikke kjenner til absolutte sannheter, og fremtidige renteforhold er usikre. Likevel har debatten tidvis blitt overdrevet. De siste 4-5 årene har prisveksten oversteget målet på 2 prosent, delvis på grunn av eksterne faktorer som strømpriser og økt etterspørsel etter pandemien. Imidlertid har også den innenlandske etterspørselen vært sterk, og prisene på norske varer og tjenester har steget mer enn importprisene.

De siste to årene har importprisene økt med 1,5 prosent i gjennomsnitt, mens prisene på innenlandske varer og tjenester har steget med 4,5 prosent (justert for endringer i maksprisen i barnehager). Arbeidsledigheten, målt ved NAV, har vært lav, med et gjennomsnitt på 2,0 prosent etter pandemien, det laveste på tre år siden høykonjunkturen på slutten av 80-tallet. Ledigheten er nå knapt 2,1 prosent, litt lavere enn Norges Banks anslag for normalt nivå.

Det er flere ledige stillinger enn arbeidsledige, noe som indikerer et stramt arbeidsmarked, selv om det ikke nødvendigvis betyr at alle enkelt finner jobb. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser høyere ledighet, men dette skyldes i stor grad økt ledighet blant unge under 25 år, spesielt studenter, som ønsker å jobbe, men tilbyr få timer per uke.

Norges Bank forventer nå at prisveksten vil ligge 0,7 prosentpoeng over målet de neste tre årene, en oppjustering som primært skyldes prisvekst på innenlandske varer og tjenester. Samtidig er anslaget for NAV-ledigheten oppjustert til 2,3 prosent på topp. Dette vil fortsatt være lav ledighet, kun 0,1 prosentpoeng over bankens anslag for normal ledighet. Norges Bank er derfor ikke en 'inflasjonshauk'.

Tidligere før påske signaliserte Norges Bank at rentekuttene fra i fjor kan bli reversert, potensielt tilbake til 4,5 prosent (selv om 4,25 prosent er mer sannsynlig). Dette har blitt presentert som en krise for husholdningene, men det er misvisende. Lønninger og pensjoner har steget mer enn prisene siden i fjor, og forventes å fortsette med det, mens gjelden har vokst saktere enn inntektene. Økt rente demper aktiviteten i økonomien, som igjen bidrar til lavere prisvekst.

Noen hevder at økt rente fører til høyere prisvekst via husleiene, men effekten er begrenset, og det er ingen automatisk spiral mellom rente, husleie og prisvekst. Kronekursen påvirkes av mange faktorer, men høyere norsk rente vil normalt styrke kronen, noe som demper importprisene og svekker lønnsomheten i industrien. Den norske lønnsdannelsesmodellen, frontfagsmodellen, har vist seg å være effektiv, og bidrar til stabil inntektsfordeling og demper lønnsveksten.

Balansen i arbeidsmarkedet, inkludert ledighet og bedriftenes behov for arbeidskraft, har større betydning for lønnsveksten enn lønnsandelen i industrien. Når renten påvirker arbeidsmarkedet, påvirkes også lønnsveksten, kostnadsveksten og prisveksten. Lønnsveksten påvirkes også av forventninger til Norges Banks rentepolitikk. Hvis lønnsandelen er for lav, kan Norges Bank bidra til en gradvis oppretting, blant annet gjennom en sterkere krone.

I dag kommer ikke prisveksten primært fra import eller energipriser, men selv om det skulle endre seg, vil det fortsatt være viktig å bekjempe høy prisvekst, uansett årsak





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringsadvokaten i brev: Ber NFF trekke deler av Norges supporterkolleksjonNorges Fotballforbund (NFF) får til 30. april med å bekrefte at de ikke lenger vil bruke den såkalte løvelogoen i sin kolleksjon, melder Regjeringsadvokaten i et brev fredag.

Read more »

Regjerings­advokaten i brev: Ber NFF trekke deler av Norges supporter­kolleksjonNorges Fotballforbund (NFF) får til 30. april med å bekrefte at de ikke lenger vil bruke den såkalte løvelogoen i sin kolleksjon, melder Regjeringsadvokaten i et brev fredag.

Read more »

Bjørgen fortsetter – utvider avtalen med Norges SkiforbundMarit Bjørgen (46) rydder kalenderen og går hundre prosent inn for trenerrollen på damelandslaget.

Read more »

Unormalt tidlig: I dag embarkeres kongeskipet NorgeKong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon vil være til stede under embarkeringen fredag.

Read more »

Ukraina og Norges avhengighet av utenlandsk teknologiUkraina er sterkt avhengig av amerikanske teknologiselskaper som Microsoft, AWS og Google Cloud, noe som skaper sårbarheter. En enkeltperson kan påvirke landets forsvarsevne, som vist med Starlink. Norge er i likhet med Ukraina svært avhengig av utenlandske leverandører, og digitaliseringsministeren erkjenner behovet for en plan B.

Read more »

Norges VM-by koker: – Jeg hadde ikke taklet detUrovekkende rapporter fra Norges VM-by.

Read more »