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Mangemillionær pågrepet for å ha dyttet kvinne ut i veien på Putney bro

Nyhet News

Mangemillionær pågrepet for å ha dyttet kvinne ut i veien på Putney bro
Putney BroLondonPolitiet
📆6/15/2026 11:44 PM
📰Nettavisen
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En 44-åring, som er mangemillionær og i familie med flere av Europas kongehus, har blitt pågrepet for å ha dyttet en kvinne ut i veien på Putney bro i London i 2017. Hendelsen ble filmet av politiet og ble en stor sensasjon i Storbritannia.

En 44-åring, som er mangemillionær og i familie med flere av Europas kongehus, har blitt pågrep et for å ha dyttet en kvinne ut i veien på Putney bro i London i 2017.

Hendelsen ble filmet av politiet og ble en stor sensasjon i Storbritannia. Kvinnen overlevde uten skader, men hendelsen rystet både henne og resten av landet. Politiet satte i gang en stor etterforskning, men det førte ikke fram til noen anklager. Saken ble lagt bort i 2018, men den ble ikke glemt av offentligheten.

En skuespillsutgivelse inspirert av hendelsen ble oppført på OSO Arts Centre i Barnes. I dag har politiet pågrepet mannen for hendelsen, sju år etter at den skjedde. Han er nå i politiets varetekt og er siktet for forsøk på grov kroppsskade

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Putney Bro London Politiet Pågrep Forsøk På Grov Kroppsskade

 

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